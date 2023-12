Moldes Europaliga-drøm knust i Tyskland

Glimt-smell etter utligning - tapte for Nusa og Brugge: – Blir rett og slett litt for dumt

Bodø/Glimt kom til kort borte mot Club Brugge i Serieligaen. Til tross for scoring av Amahl Pellegrino, endte oppgjøret til slutt 3-1 i favør det belgiske laget.

Club Brugges Antonio Nusa viste seg tidlig frem mot det norske laget. 18-åringen forsøkte seg med et skudd etter 12. minutter, men skled i avslutningsøyeblikket og ballen trillet utenfor stengene. Men etter nærmere halvspilt første omgang satt den for nordmannen.

– Hjelpe meg, utbrøt NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Nusa sendte avgårde et fyrverkeri av et skudd inn i Glimt-målet og sørget for 1-0-ledelse.

I andre omgang skaffet Sondre Brunstad Fet straffe da han ble felt i utkanten av boksen. Amahl Pellegrino satte ballen kontrollert i mål, tok kjapt tak i ballen og løp tilbake til midstreken. Spillet ble raskt satt i gang, men istedet for at Glimt utnyttet at de hadde momentum i kampen, svarte Brugge umiddelbart.

Bare sekunder etter Pellegrinos straffescoring, sendte Igor Thiago vertene tilbake i ledelsen.

– Det er helt utrolig. Det blir rett og slett litt for dumt. At de slipper inn et så enkelt mål rett fra avspark er ikke godt nok, sier Torp.

– Bodø/Glimt har vært en stund i Europa, og dette er barnesykdommer de burde ha vokst fra seg nå, sier Torp.

Glimt prøvde forsøksvis å utligne nok en gang, men kom til kort. Istedet økte Brandon Mechele til 3-1 for Club Brugge etter 89 minutter. Nusa ble byttet ut etter 61. minutter, mens nordmannen Hugo Vetlesen spilte hele kampen.