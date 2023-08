Molde rotet bort seieren: – Begynner å tro på julenissen

– Det er et rystet Molde-lag utpå her. Det er det ingen tvil om, kommenterte Kjetil Rekdal på VGTV da det gjensto noen få minutter av mesterligakvalifiseringen mot Klaksvik.

For Molde var store favoritter mot den færøyske klubben. Og til tross for at Magnus Wolff Eikrem sendte laget i ledelsen, raknet Molde i den første av to oppgjør.

– Det skal ikke være mulig. Vi skal hylle Klaksvik, men Molde var svake, de møtte ikke opp. Det Klaksvik leverer, det er nesten så man blir målløs, sa NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp i VGTVs studio etter kampen.

Sammenlignes med Beckham og Roberto Carlos

I spissen for eventyret stod Arni Frederiksberg.

Frederiksberg jobber til daglig med salg av blant annet frossenpizza, men i hjemmekampen mot Molde var han kampens store spiller med to klassemål.

Frederiksberg stod nærmere hjørneflagget enn målet da han avsluttet sylfrekt og knallhardt ned i nærmeste hjørne da han utlignet. Kun fire minutter før slutt var samme pizzaselger frempå igjen. Klaksvik kontret og plutselig var Frederiksberg gjennom. Fra 18 meter dunket han ballen i det nærmeste krysset.

– Eventyret bare fortsetter. Han har tatt oss med fullstendig storm. Det er det frekkeste av det frekkeste du kan tenke deg. Han ser løsninger som ingen andre ser, mente Torp.

– Den venstrefoten er det topp, topp verdensklasse på. Det går ikke an å slå dødballer bedre enn han gjør. Det er en blanding av David Beckham og Roberto Carlos. Jeg er forbi imponert, fortsatte Torp.

31 år gamle Frederiksberg har spilt hele sin karriere på Færøyene, men dominerte altså stort mot Molde.

– Nå begynner man å tro på julenisser på Færøyene. Dette er en vill prestasjon, kommenterte VG-kommentator Vegard Aulstad.

HELT: Arni Frederiksberg scoret to drømmemål og var kampens store spiller, til tross for en liten skrape i pannen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Klaksvik-helten er likevel fast bestemt på at han ikke skal forlate Færøyene, til tross for at han har tilbud fra andre steder.

– Livet ved siden av fotballen er det som gjør at jeg blir på Færøyene. Det har allerede kommet tilbud. Det er ikke problemet, det er andre ting. Jeg har det godt her og trives. Nå har vi noen fantastiske opplevelser vi kommer til å få frem til desember, så jeg kommer ikke til å dra herfra, sier Frederiksberg til NRK.

Molde-sjefen: – Rett og slett katastrofe

Dermed må Molde vinne hjemmekampen neste tirsdag for å gå videre i mesterligakvalifiseringen. Det er ikke Molde-trener Erling Moe spesielt fornøyd med.

– Jeg blir forbannet. Det er litt som de andre lagene som har vært her, det ser ikke ut som vi tar det på alvor. Baklengsmålene er rett og slett katastrofe. Vi gir dem jo kampen. Det de skaper, er det vi som gir dem. Vi er overhodet ikke fornøyd med prestasjonen, sier Moe til VGTV.

TRENERE: Klaksvik-trener og tidligere Molde-spiller, Magne Hoseth, sammen med Molde-trener Erling Moe. Foto: Jens Kr. Vang / NTB

Tidligere Molde-spiller, Vegard Forren, spiller nå for Klaksvik. Han mener Molde fortsatt er favoritter.

– Det er greit å ta med seg at vi har vært bedre på bortebane så langt. Å reise til Aker med det utgangspunktet her, det er et godt utgangspunkt. Så vet vi at det blir mye tøffere de 90 minuttene som vi får der. Det er fortsatt Molde som er favoritter, kanskje 85/15 sjanse til dem, sier Forren.

– Et eventyr vi elsker

Aldri før har et lag fra Færøyene vært i tredje kvalifiseringsrunde til mesterligaen.

– Det er et eventyr som er fantastisk. Det er David mot Goliat og har vært det hele veien. Det er et eventyr vi elsker, sa Torp i VGTVs sending.

For Klaksvik hadde ikke sluppet inn et eneste mål på hjemmebane så langt i kvalifiseringen. Mot antatt langt sterkere motstand, har det færøyske eventyret blitt et faktum.

Dette var altså den tredje kvalifiseringsrunden til mesterligaen. Begge lag er sikret spill i serieligaen. Vinneren av dobbeltoppgjøret møter enten Olimpija Ljubljana (Slovenia) eller Galatasaray (Tyrkia) i den siste og avgjørende kvalifiseringskampen til Europas viktigste fotballturnering.

Returoppgjøret spilles i Molde tirsdag 15. august.