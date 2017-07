Molde på offensiven overkjørte Aalesund

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Etter 3-0 og tre poeng over sunnmørslaget lørdag, har Molde nå like mange poeng som tabelltoer Brann (27 poeng), selv om bergenslaget har en kamp mindre spilt. Det er fem poeng mindre enn Rosenborg som slo Sandefjord lørdag.

– Det var en kjempegod kamp av oss, vi har god kontroll bakover, sier en fornøyd Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til Max.

Både Aalesund og Molde er inne på topp fem i eliteserien og det var derfor duket for et jevnt og tett oppgjør mellom de to fylkesrivalene.

FORNØYD: Tre poeng til Ole Gunnar Solskjær. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Molde har alltid hatt et tak på sunnmøringene i disse kampene, men i forrige oppgjør i Eliteserien vant Aalesund 1-0 i Molde.

AaFKs første eliteserieseier over Molde på 14 år.

Det ble imidlertid romsdalslaget som styrte det aller meste som skjedde på banen i denne kampen.

Molde skapte mest

Molde var riktignok litt tam i åpningsminuttene da lagene møttes igjen i Ålesund lørdag, men etter 22 minutter styrte Björn Bergmann Sigurðarson ballen i mål etter et flott innlegg fra Christoffer Remmer.

Det var Molde som var best på kunstgressmatta i Ålesund de første 45 minuttene, selv om Aalesund hadde flere fine tilløp til sjanser. Farlig ble det likevel aldri foran Molde-målet i 1. omgang.

Aalesund åpnet 2. omgang med adskillig mer krutt i støvlene enn i 1. omgang, og etter 54 minutter hadde nederlandske Lars Veldwijk en kjempesjanse. Skuddet gikk imidlertid en liten halvmeter utenfor mål.

STRAFFE: Andreas Lie fikk straffe mot seg etter en felling av Fredrik Brustad. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Straffe-mål

Noen få minutter senere kommer så Fredrik Brustad seg alene med Andreas Lie, og AaFK-keeperen valgte å kaste seg i beina på Molde-spilleren idet han rundet keeperen.

– Jeg tenkte det verste da Moen (dommer) kjente på begge lommene. Men jeg har tre gule og må stå over neste kamp uansett, så det var ikke noen forskjell sånn sett.

Dommer markerte straffe og gult kort til Lie, som var sjanseløs på straffesparket til Björn Bergmann Sigurðarson, som satte sitt andre for kvelden og sitt tiende mål for sesongen.

– Det er klasse. Bjørn er i storform nå, sier Solskjær om islendingen.

– Vi er ikke i nærheten

Etter hvert falt et litt oppgitt sunnmørslag sammen, mens Molde overtok det meste av spillet på banen.

Og etter 75 minutter ble det Fredrik Brustads tur til å sette ballen bak keeper Lie etter at Hestad først hadde fått mye plass på venstrekanten.

Brustad tok godt vare på pasningen fra lagkameraten og dundret ballen i mål.

– Molde vinner fullt fortjent. De skaper mye trøbbel for oss og er kompakte og smarte. De gjør så vi ikke kommer opp på vårt normale nivå. Vi er ikke i nærheten i dag, sier AaFK-trener Trond Fredriksen til Max.