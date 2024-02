Molde henter keeper Albert Posiadala fra Polen

TV 2-ekspert blir sportssjef i Kjelsås: – Føler meg velsignet

TV 2-kommentator og fotballekspert Simen Stamsø Møller tar over som sportssjef i 2. divisjonslaget Kjelsås.

Det skriver klubben på sin nettside. Stamsø Møller har spilt for Kjelsås i to perioder. Først mellom 2005 og 2010, før han returnerte i 2014. To år senere satte han punktum for proffkarrieren.

– Helt siden jeg noe ufrivillig måtte slutte med 2. divisjonsfotball i Kjelsås for sju år siden, har jeg savnet fotballen. De siste to årene har jeg vært med litt i bakgrunnen, men da denne muligheten åpnet seg måtte jeg melde meg til tjeneste, sier Stamsø Møller og fortsetter:

– Målet vårt er å bli flaggskipet i denne delen av byen når det gjelder spillerutvikling. Det krever mye, både når det gjelder anlegg, trenerarbeid og frivillighet.

De siste årene har 35-åringen gjort seg til et kjent fjes på TV-skjermen. Stamsø Møller jobber som både kommentator og fotballekspert i TV 2, i tillegg til at han er en tredel av den populære podkasten «B-laget».

– Å kombinere dette med jobb i TV 2 håper og tror jeg blir givende for alle parter. Jeg skal få nok å gjøre, men det er bare moro!

– Jeg føler meg velsignet som både får jobbe med det aller beste og den fotballen som ligger mitt hjerte nærmest her på Kjelsås, fortsetter han. (NTB)