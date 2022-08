Molde beholdt luken på tabelltoppen

Sahraoui-magi da VIF fortsatte storformen

Osame Sahraoui (21) ble kampens store spiller med et mål i hver omgang i Vålerengas 2-1-seier over Viking i Eliteserien søndag.

– Det var fryktelig deilig. Man ser moralen i den gruppa her. Det betyr veldig mye. Jeg scorer to mål, men måten vi forsvarer oss på siste 20-30, viser at vi blør for drakta, sa Sahraoui til Discovery.

Den dribleglade venstrevingen gjorde livet surt for Viking-forsvarerne ved flere anledninger gjennom kampen. Talentet har fått kritikk for manglende sluttprodukt, men foran over 9000 tilskuere i Stavanger var det ingen tvil.

Et dribleraid som endte med en lav avslutning i det lengste hjørnet og et godt skudd fra 14 meter, gjør at Sahraoui står med fire scoringer denne sesongen.

– Vi har fått selvtilliten på plass. Man trenger selvtillit for at det skal flyte, og nå flyter det for oss. Alt går bra for oss. Vi hadde en veldig tung periode, så det er viktig at vi får denne perioden, sa Sahraoui.

Hans Vålerenga står uten tap på åtte kamper. Sju av dem er blitt seirer. Det er et godt utgangspunkt for Oslo-laget som forbereder seg til et hett derby mot rival og tredjeplasserte Lillestrøm til helgen.