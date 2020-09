Mol og Sørum til EM-finale

Ruud tapte semifinale mot Djokovic

Casper Ruud yppet seg lenge mot verdensener Novak Djokovic, men serberen var til slutt for sterk Ruud.



Djokovic vant 2-0 i sett (7-5 og 6-3). Ruud hadde settball i det første settet, men klarte ikke å avgjøre de avgjørende ballene.



– Man ser at han spiller på Rafael (Nadals) akademi. De har en lik måte å spille på. Jeg måtte kjempe for de fleste poengene, og første settet kunne gått begge veier, sa Djokovic om nordmannen.



Semifinalen i ATP 1000-turneringen var likevel Ruuds største prestasjon i karrieren. Aldri før har en nordmann kommet så langt i en så stor tennisturnering.