Moen bryter med utstyrsgigant – sikrer satsing mot OL i 2024

Den beste maratonløperen som noen gang er født i Europa har nemlig inngått en utstyrsavtale med Dæhlie Sportswear.

– Det gir forutsigbarhet. Jeg vet at fram til neste OL kan jeg fortsatt ha fokus på det jeg ønsker å holde på med, og det er å kunne løpe langt og fort, sier Moen til NRK.

– Får du bedre økonomi nå?

– Ja, bekrefter trønderen, som for tiden befinner seg på treningsleir i Kenya.

Han vil ikke avsløre hva fireårsavtalen med Dæhlie er verdt. Moens nye management opplyser imidlertid til NRK at avtalen har en fastlønn i bunn og bonuser som utløses av deltakelse i noen planlagte TV-sendte løp.

Derfor dropper han Nike

Avtalen med Dæhlie innebærer at Sondre Nordstad Moen avslutter samarbeidet med den amerikanske utstyrsgiganten Nike. Han inngikk en avtale i 2016 som gikk ut ved årsskiftet.

DROPPER VIDERE SAMARBEID: Sondre Nordstad Moen dropper videre samarbeid med Nike. Dukker han opp i Nike-sko i framtida, er det fordi han har kjøpt dem. Foto: IAN WALTON / AFP

Det ble aldri forhandlinger om ny avtale, da Nike gjorde det klart at de står fast ved sin såkalte «clean uniform policy». Den innebærer at utøvere som sponses av Nike ikke har anledning til å ha logoer for andre sponsorer på konkurranseklærne. Dette er et vanlig krav til utøverne fra de største utstyrsleverandørene i friidretten.

Moen hadde etter det NRK erfarer ingen toppavtale med Nike, ettersom kontrakten ble undertegnet før han satte sin europarekord på maraton i 2017 – et løp som gjør at han fortsatt er blant de aller mest attraktive løperne for arrangørene av de største maratonløpene i verden.

I stedet for å inngå ny avtale med Nike eller en annen av friidrettens utstyrsgiganter, valgte Moen derfor å i stedet inngå en avtale med Dæhlie og en gruppe andre sponsorer. Det gir mer forutsigbare inntekter enn en ny Nike-avtale ville gjort.

Kjøper sko

Moens nye utstyrsleverandør har tradisjonelt konsentrert seg om skiutstyr. Avtalen med Moen henger sammen med at de nå også ønsker å utvikle løpeklær, bekrefter Bjørn Dæhlie selv overfor NRK.

Sondre Nordstad Moens viktigste verktøy, nemlig løpesko, får han imidlertid ikke av sin nye utstyrsleverandør.

Derfor har han satt av en budsjettpost på 40.000 kroner i året til innkjøp av sko. Det betyr at Sondre Nordstad Moen kan kjøpe de skoene han mener er best, uavhengig av merke, og løpe i dem.

Etter det NRK forstår, utelukker ikke Moen at han etter hvert likevel kan inngå en egen skoavtale. Det forutsetter imidlertid at den aktuelle skoprodusenten aksepterer at Moen løper i klær fra sin nye sponsor og eksponerer andre logoer. Det utelukker i hvert fall Nike og Adidas.

NYTT SAMARBEID: OL-kongen Bjørn Dæhlie skal hjelpe Sondre Nordstad Moen økonomisk i jakten på OL-medalje. Foto: Anders Engeland / NRK

Beundring og undring

Bjørn Dæhlie og Sondre Nordstad Moen møttes i Oslo for å signere avtalen før Moen reiste til Kenya. Mannen som av mange regnes som tidenes beste langrennsløper legger ikke skjul på at han lenge har latt seg imponere av Moen.

– Du regnes på lik linje, og kanskje over skilandslaget, i prestasjon. Det er veldig spennende å ha deg med for å utvikle løpstøy, sa Dæhlie til Moen i forbindelse med kontraktsinngåelsen.

Til NRK sier Dæhlie:

– Sondre har jeg fulgt med beundring og kanskje til og med litt undring. At det er mulig å være så asketisk! Jeg har løpt så mye at jeg tror jeg forstår hvor fort han løper, så for meg er han den største og mest asketiske idrettsutøveren, sier Bjørn Dæhlie, som selv har sju OL-gull i langrenn.

OL-gull har ikke Sondre Nordstad Moen, men håpet er å klare en OL-medalje i maraton – enten i Tokyo til sommeren eller i Paris i 2024.