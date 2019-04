Mitter slutter som sjef for de norske alpinherrene

Mitter bekrefter nemlig nå overfor NRK at han gir seg i Norges Skiforbund og har takket ja til et tilbud om å bli landslagssjef for de østerrikske alpindamene.

– Jeg har vært i skiforbundet i 12 år. Ti år med herrene og fire år som sjef. Det er på tide å flytte ned til Østerrike igjen med familien, forklarer Mitter.

Var motivert – snudde

Han fortalte imidlertid til NRK i mars måned at han var svært motivert for å fortsette i rollen han har hatt.

Nå er tonen litt annerledes fra mannen som har ledet de norske alpingutta til blant annet ti mesterskapsmedaljer, dobbeltseier i utfor både i OL og VM, samt 40 verdenscupseire.

Mitter begrunner sitt tidligere utspill med at han var veldig sulten fordi Norge har såpass mange spennende utøvere som er på vei opp og frem. I tillegg hadde han lagt bak seg en sesong i verdenscupen og VM han mener laget presterte veldig godt og på et høyt nivå.

Men i påsken snudde det altså. Da gikk han gjennom en prosess, sier han selv.

– Da fant jeg ut av det var tid for meg å takke av.

Saken fortsetter under bildet.

HAR HATT STOR SUKSESS: Mitter, her under VM i Åre i år. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Fikk kraftig kritikk

Men at han nå velger å gi seg har også én dimensjon til. Den 2. april kunne NRK avsløre at det var en ny konflikt i alpinlandslaget. Helt sentralt i konflikten stod et varselbrev sendt av alpin-herrenes helsepersonell til norsk alpinledelse og Norges Skiforbund. Varslerne omtalte arbeidsforholdene under Mitter som uholdbare.

Ordene som ble brukt for å beskrive østerrikerens lederstil var blant annet «hersketeknikker», «latterliggjøring», «usynliggjøring» og bruk av «skarpe irettesettelser».

De som stod bak varselet truet så med oppsigelse.

– Det var ikke avgjørende, innleder Mitter på NRKs spørsmål om hvor mye varslingssaken har hatt å si for at han nå gir seg som alpinsjef i Norge.

– Men det gjorde valget lettere, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

MEDALJEGLIS: Christian Mitter (høyre) poserer på ett av flere medaljebilder sammen med blant annet kronprinsen, Svindal, Jansrud og støtteapparat under OL i Pyeongchang 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Urettferdig

– Hvordan har du opplevd den tiden der, da og i etterkant?

– Du må jobbe med hodet, «regulere» det, finne ut hva det dreier seg om. Hva man kan forbedre. Hva var rettferdig og hva var urettferdig. Og jeg synes fortsatt at det var urettferdig. Spesielt fremgangsmåten i den saken, men det var ikke avgjørende for mitt valg, sier Mitter – og fortsetter:

– Jeg har vært med i 12 år i Norge. Bygget opp et lag. Et av de beste lagene blant herrene i verdenscupen og det beste gjennom tidene i Norge. Det er jeg stolt av. Da vil jeg sette en strek nå og finne nye utfordringer i hjemlandet mitt.

– Hva mener du med urettferdig?

– Den prosessen holder fortsatt på. Jeg kan ikke si noe mer om det. Jeg må finne ut hva jeg kan forbedre i min egen jobb, hvordan jeg leder en gruppe og så må noen andre skjønne at vi driver med toppidrett og da gjelder det at ting er på plass, sier han, som også føler at han var sterkt ønsket med videre av skiforbundet.

Positiv om fremtiden

Mitter sier avslutningsvis at han er stolt over den reisen norsk alpint har hatt mens han har vært med.

På spørsmål om hva han tenker om veien videre for sporten i Norge, svarer han slik:

– Den er veldig lys. Stjernene er der, kulturen er der. Laget er på plass. Det er en bra gruppe, som klarer å gjøre trenere gode. De vet hva som trengs for å kjøre fort på ski. Det ser lyst ut nå, vi har mange unge utøvere, sier han.

Ville ha ham med videre

Sportssjef Claus Ryste sier det er trist at Mitter forlater det norske landslaget og at han har gjort en fantastisk jobb som trener for det norske alpinlandslaget.

Han avviser at konflikten er en av årsakene til at østerrikeren nå forlater Norge.

– Vi hadde planer om å ha med Christian videre og vi hadde ønsket å ha han med videre, men han fikk tilbudet fra Østerrike og valte å takke ja til det, og da må vi lage nye planer, sier Ryste.

– Og det var hundre prosent Christian sin avgjørelse?

– Ja, det var det.