Ny konflikt i alpinlandslaget: Varsel mot landslagssjefen

I varselet, som er sendt til ledelsen i både alpinlandslaget og Norges Skiforbund, brukes det ord som «hersketeknikker», «latterliggjøring», «usynliggjøring» og bruk av «skarpe irettesettelser» når landslagssjef Christian Mitters lederstil beskrives.

Det er dette helsepersonellet til alpinlandslagets herrelag sier de har fått nok av.

22. februar, altså like etter VM i alpint, sendte de et varselbrev på nesten tre A4-sider til ledelsen i alpinlandslaget og Norges Skiforbund. Det samme varselet skal ha blitt sendt til Arbeidstilsynet.

Alpinlandslagets helseteam på herresiden består av åtte personer: to leger og seks manuellterapeuter. Alle disse åtte skal støtte varselet.

Beskyldes for latterliggjøring

I brevet står det blant annet:

«Dessverre er flere i helseteamet i ferd med å gi seg, og angir at oppførselen til Mitter er en sterkt medvirkende faktor til at de slutter. Hvis situasjonen ikke endres, vil flere sannsynligvis slutte».

I varselet uttrykkes det en generell bekymring for arbeidsmiljøet på alpinlandslaget. De skriver også at de er bekymret for trenere og servicemennene som jobber for laget.

I brevet pekes det på flere konkrete episoder. Noe som går igjen, er opplevelsen av å ha blitt skjelt ut.

«Mitter innehar utvilsomt en rekke sterke kvaliteter som skitrener og organisator, men i våre øyne er hans filosofi og praksis rundt håndtering av medarbeidere så uheldig at det bør settes spørsmålstegn ved om han bør ha en sentral lederposisjon. Vi har fått inn skriftlige uttalelser og eksempler fra alle i helseteamet, hvor stikkord er jevnlig bruk av hersketeknikker som latterliggjøring, usynliggjøring og skarpe irettesettelser foran andre», står det blant annet.

Mitter kommer med følgende uttalelse til NRK:

– Jeg er kjent med at det er kommet en varsling mot meg når det gjelder min lederstil og kommunikasjonsform. Jeg tar tilbakemeldingene på alvor og først er det nødvendig for meg å finne ut mer om hva det dreier seg om og jeg ønsker at vi skal gå gjennom dette på en ryddig og konstruktiv måte, sier Mitter.

Utover dette ønsker han ikke å komme med flere uttalelser på det nåværende tidspunkt.

Ryste: – Tror vi skal løse dette

Christian Mitter har vært landslagssjef siden han tok over etter Håvard Tjørhom i 2015. Han er født i Østerrike, og er selv tidligere alpinist.

Mitter har også tidligere vært assistenttrener for det norske kvinne-alpinlandslaget. I 2009 ble kontrakten hans avsluttet, med beskjed om at forbundet ikke hadde råd til å beholde ham.

Han gikk deretter over i en stilling på skigymnaset på Dønski. Der var alpinister som Henrik Kristoffersen og Sebastian Foss Solevåg elever.

Claus Ryste (t.v.) og Christian Mitter under verdenscuphelgen i Kitzbühel i 2016. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

På dette skigymnaset var Claus Ryste sjef. Ryste er nå sportssjef i alpinlandslaget, og var den som først mottok varselet mot Mitter.

– Jeg har ikke mulighet til å uttale meg om interne forhold når det gjelder våre medarbeidere, men jeg har tro på at vi skal løse det på en god måte, sier Ryste til NRK. Heller ikke Ryste ønsker å kommentere ytterligere.

Flere konflikter

Arbeidstilsynet vil verken bekrefte eller avkrefte at de har mottatt et varsel.

– Alle varsel og tips som Arbeidstilsynet får inn er taushetsbelagt og dermed unntatt offentlighet. Vi kan derfor verken bekrefte eller avkrefte å ha mottatt varsel som gjelder forhold i Norges Skiforbund, sier Morten Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet.

Det nye varselet føyer seg inn i en rekke av konflikter rundt alpinlandslaget. Laget har blant annet allerede hatt utfordringer knyttet til økonomi, og i tillegg har to parallelle saker med Henrik Kristoffersen preget vinteren.

Alpinlandslaget og Kristoffersen møttes nylig i retten, og venter fortsatt på en avgjørelse i saken. Kristoffersen har saksøkt forbundet. Han ønsker blant annet å få kjøre med Red Bull-logo på skihjelmen.

Etter VM i alpint ble det kjent at Kristoffersen ikke får trene mer med resten av landslaget denne sesongen. Dette skal ikke ha direkte sammenheng med Red Bull-saken, men handle om interne forhold på laget.

– Med bakgrunn i konflikten og alt som er vært, er det greit for alle parter å ha fokus på treningsarbeidet og gjennomføring av sesongen. Det er den beste løsningen, sa Ryste da det ble kjent at Kristoffersen ikke skal trene med laget mer denne sesongen.