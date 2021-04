Styret i Strømsgodset Toppfotball har sittet i mer eller mindre kontinuerlig møtevirksomhet de siste dagene for å avgjøre trener Henrik Pedersens skjebne i klubben.

14.30 fredag ettermiddag bekreftet klubben på sin Facebook-side at partene hadde blitt enige om å gå hver til sitt.

Parallelt med klubbstyrets håndtering av trenerspørsmålet har de hatt dialog med hovedsponsoren, som har vært alt annet enn fornøyd med situasjonen i drammensklubben etter at Pedersen mandag fikk fortsette som trener, til tross for rasismeanklagene mot ham.

Millionavtalen har vært ekstremt viktig for Strømsgodset siden den ble undertegnet i mai 2014.

– Dette er den mest verdifulle avtalen som Strømsgodset noensinne har inngått, sa markedssjef Rune Marthinsen til Drammens Tidende den gang.

Krisemøte

Fredag formiddag, bare noen få timer før det ble kjent at Pedersens arbeidsforhold var avsluttet, ble det derfor gjennomført et digitalt krisemøte som banken tok initiativ til.

Der deltok markedsdirektør i DNB, Aina Lemoen Lunde, Godsets daglige DNB-kontakt, styreleder Ivar Strømsjordet, talsmann for spillerne, Jonathan Parr, og en representant fra administrasjonen i klubben.

SATTE KLARE KRAV: Markedsdirektør har gitt Strømsgodset frist fram til mandag 12. april med å få på plass en konkret tiltaksplan. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

I møtet, som varte rundt en times tid, stilte banken krav om at Strømsgodset raskt må rydde opp i den nåværende situasjonen og at klubben skal lage en handlingsplan med konkrete tiltak for å «forebygge rasisme og få på plass bedre interne varslingsrutiner».

– DNB har nulltoleranse for rasisme, det er vi også tydelig på at vi forventer fra alle våre samarbeidspartnere. Vi er opptatt av å ivareta ansvaret vårt som stor sponsor, og har kontraktfestede krav til leverandøratferd hos alle våre samarbeidspartnere, som også omhandler dette, sier Aina Lemoen Lunde til NRK.

Frist på mandag

Strømsgodset har fått frist fram til førstkommende mandag, 12. april, med å få på plass en skriftlig tiltaksplan.

– Vi har gjort det tydelig hva våre forventninger er, og vi venter nå på en skriftlig tiltaksplan med konkrete tiltak og tidsfrister for hvordan klubben skal forebygge rasisme og få på plass bedre interne varslingsrutiner, sier Lemoen Lunde.

– Har dere truet med å trekke dere fra avtalen om ikke kravene deres følges opp?

– Strømsgodset er kjent med avtalen, det har de vært helt fra starten av, og at det er noe som kan skje. På et generelt grunnlag har vi mulighet til – i ytterste konsekvens – avslutte et samarbeid dersom vi opplever at kravene ikke blir overholdt. Dette er selvfølgelig ikke en ønsket situasjon for noen, fordi det også rammer spillere som allerede har det krevende.

– Mener dere at styrets konklusjon om å la Pedersen fortsette mandag var feil?

– Vi har hatt tett dialog med klubben med våre forventninger og behov for informasjon, utover dette ønsker vi ikke å gå i detalj på hva vi har snakket om konkret.

Behandler varselet videre

Styreleder i Strømsgodset, Ivar Strømsjordet, bekrefter at han deltok på fredagens krisemøte.

– Vi jobber med dette, og skal etter avtale med DNB rapportere tilbake til dem på mandag, sier han til NRK.

DELTOK: Styreleder Ivar Strømsjordet deltok på krisemøtet. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Styrelederen ønsker ikke å si noe om risikoen for at hovedsponsoren trekker seg fra millionavtalen med klubben.

Strømsgodset skriver på Facebook at varslingssaken mot Henrik Pedersen fortsetter, til tross for at dansken ikke lenger er trener i klubben:

«I forbindelse med Henrik Pedersens avgang som hovedtrener i Strømsgodset Toppfotball ønsker daglig leder Dag Lindseth Andersen å understreke at varslingssaken mot Pedersen vil gå sin gang og ikke er avsluttet. Strømsgodset har engasjert ekstern juridisk bistand for videre håndtering av saken.» Lindseth Andersen sier videre at klubbens rutiner i varslingssaker også gjennomgås i denne sammenheng.»

Flere varsler

Det har stormet rundt Strømsgodset og Pedersen siden anklagene om uønsket oppførsel fra Pedersen ble kjent tidligere denne uka.

Klubben bekreftet varselet i en pressemelding, men slo mandag fast at dansken likevel fikk beholde jobben etter en «grundig intern utredning».

Likevel var ikke siste ord sagt.

Tirsdag kunne TV 2 melde at det til Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) hadde kommet ytterligere syv anonyme rasismevarsler på Pedersen.

Det førte til hektisk møtevirksomhet i Godset-styret, som innkalte til ekstraordinært styremøte onsdag kveld, uten at det ble fattet et vedtak der. Torsdag fortsatte møteaktiviteten på Marienlyst, og fredag informerte de altså pressen om den nye utviklingen etter møtet med hovedsponsoren.

SJEF I SNAUT TO ÅR: Sportssjef Jostein Flo og Henrik Pedersen da dansken tok over som Strømsgodset-trener sommeren 2019. Foto: Godset Media

Det er ikke offentlig kjent hva de konkrete episodene går ut på, eller hvilke personer i drammensklubben som skal være utsatt for bemerkningene fra treneren.

Avviser anklagene

Pedersen, som ble hentet inn som trener i Strømsgodset sommeren 2019, har hele tiden avvist rasismeanklagene som rettes mot ham.

– Jeg er sterkt uenig og kritisk til både anklagene som er fremført, og til selve prosessen som er gjennomført. Det føles trist og meningsløst å forlate Strømsgodset og «drengene» på denne måten. Men slik denne saken nå har kommet ut av kontroll, og spesielt av hensyn til alle som elsker Strømsgodset, hadde jeg ikke noe annet valg enn å bidra til enighet om denne løsningen som nå ligger på bordet, sier Pedersen i en pressemelding.

Styreleder Strømsjordet beklager at samarbeidet med Pedersen avsluttes på denne måten.

– Vi er oppriktig lei oss for at vi skilles under slike omstendigheter. Vi ønsker Henrik alt godt videre i trenerkarrieren. Vi har dyp respekt for både den fotballfaglige jobben og arbeidet med alle mennesker som han har utført i klubben vår, sier Strømsjordet.