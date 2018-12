Mens Sadie Bjornsen skulle feire pallplassen, ble huset ødelagt av jordskjelv

Tenk deg at du har forlatt hjemmet ditt i Alaska, krysset hele det nordamerikanske kontinentet og Atlanterhavet for å konkurrere på ski i Europa i over fire måneder sammenhengende.

Tenk deg at du akkurat har nådd et stort mål, som Sadie Bjornsen (29) gjorde da hun ble nummer tre på Lillehammer sist fredag og tok sin første pallplass i sprint, fristil.

Tenk deg at du boblende av glede skal melde hjem om en av dine største opplevelser til nå i karrieren, men så rekker du ikke å gjøre det før meldingene i stedet begynner å tikke inn på din egen telefon – med et helt annet budskap.

– Jeg gledet meg til å dele nyheten med alle hjemme. Akkurat da begynte jeg å få tekstmeldinger om et kraftig jordskjelv som rammet Alaska, forteller Bjornsen.

Ifølge NTB hadde det første jordskjelvet som rammet Alaska fredag en styrke på 7,0 på Richters skala. Skjelvet fikk bygninger i Anchorage til å riste og flere etterskjelv utløste også tilløp til panikk.

KNUSTE GJENSTANDER: Slik ser Sadie Bjornsens kjøkken ut etter fredagens jordskjelv i Alaska Foto: Praivat

Glemte pallplassen

Først ble Bjornsen åpenbart bekymret for venner og bekjente. Så gikk tankene til huset hun kjøpte for to år siden.

– Jeg ringte en venninne og ba henne dra og sjekke, så hørte jeg snakk om vannlekkasjer – det var så mye stress inni meg at jeg glemte pallplassen seks timer før, sier Bjornsen til NRK.

– Hvordan er det å være så langt hjemmefra i en sånn situasjon?

– Jeg tror det gjør det ekstra vanskelig. Når jeg drar hjemmefra i november, prøver jeg å ta med meg hjertet over havet. Etter at jeg kjøpte huset, er det en ekstra ting å savne, så det gjør det vanskeligere, erkjenner hun.

Huset flyttet seg

Bjornsens hus står fortsatt, men er tydelig preget av skjelvet. På kjøkkenet ligger knuste gjenstander strødd. I garasjen har bilen fått et malingsspann veltet over seg og har skiftet farge.

Langt verre er skadene av vannet som flommet under huset.

– Huset løftet og forskjøv seg litt, noe som er skummelt med tanke på at det fortsatt er etterskjelv, så jeg har fortsatt en bekymring inne meg.

TORE ØDELEGGELSER: Skjelvet som rammet Anchorage, Alaska, sist fredag hadde en styrke på 7,0 og gjorde store ødeleggelser på veinettet. Foto: Dan Joling / AP

– Har du ringt forsikringsselskapet?

– Jeg har startet forsikringsprosessen. Jeg hadde ikke jordskjelvforsikring, har jeg akkurat funnet ut. De fleste i Alaska har ikke det. Du kan søke om støtte, men det er en lang prosess som jeg prøver å sette i gang, sier Sadie Bjornsen.

Håpet er at situasjonen hjemme i hvert fall ikke skal påvirke prestasjonene i løypa.

– Jeg krysser fingrene, prøver å fokusere på langrenn og tenker at alt er materielt, ingen er døde. Så selv om huset mitt blir svelget av et hull, skal alt gå bra, for forloveden er ok, jeg er ok og familien er ok, sier Bjornsen.