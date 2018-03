– Jeg aner ikke hvor de har fått det fra, jeg vet ikke hvor de har funnet det. Jeg har aldri sagt det der, sier Alexander Kristoff til NRK.

For en drøy måned siden tok nordmannen sin første seier i ny drakt. For UAE – Team Emirates kjørte han inn til seier på sisteetappen i Tour of Oman. Så la laget ut følgende melding på Twitter:

«Forhåpentligvis vil denne seieren inspirere oss til å levere flere resultater foran UAE-fansen, som sikkert feirer seieren jeg dediserer til minnet av Sheila Zayed bin Sultan Al Nahyan, 100 år etter hans fødsel.»

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Beskyldes for tortur

Sitatet ble også gjengitt av en av de største engelskspråklige nettavisene i De forente arabiske emirater.

– Jeg bryr meg ikke så veldig, og leser ikke så mye aviser der nede. De fikk kanskje ikke tak i meg, og så har de sikkert bare skrevet noe, sier Kristoff.

– At Kristoff ikke har sagt det viser bare enda tydeligere at han brukes som et instrument for å skjønnmale forholdene i Emiratene, sier Håvard Rustad Markussen. Han er statsviter, og har spesialisert seg på å se på hvordan stater bygger identitet i internasjonal politikk.

Det er nettopp det han mener UAE gjør med Kristoff her; Markussen sier at Emiratene bruker den norske syklisten for at landet skal framstå som normalt, progressivt og moderat. Dette tar han et oppgjør med i et blogginnlegg i Sykkelmagasinet. Til NRK utdyper han:

– Zayed var med på å bygge opp et autoritært regime der politiske motstandere fengsler. De beskyldes for tortur, og det er et regime det er vanskelig å støtte. Kristoff lar seg bruke som et instrument for at de skal framstå vestlig, sier Markussen.

STATSVITER: Som statsviter har Håvard Rustad Markussen spesialisert seg på å se på hvordan stater bygger identitet i internasjonal politikk. Foto: NRK

– Skal du ta det opp med ledelsen?

– Hvis det skjer igjen, kanskje. Jeg vil jo helst ikke at uttalelser jeg ikke har gitt kommer ut som mine sitater, sier Kristoff.

Heier på menneskerettigheter

Markussen er tydelig på at han burde tat tydeligere avstand fra de verdiene, men ser samtidig at Kristoff står i en vanskelig situasjon.

– Det er vanskelig å kritisere ham for ikke å kritisere regimet, men av respekt for fans og de som ser opp til ham bør han anerkjenne at sport og politikk henger sammen. Han bør ta tak og bli med på å nyansere debatten, sier Markussen.

– Vi liker å heie på Kristoff, men vi liker også å heie på menneskerettigheter. Han er et menneske, en aktiv samfunnsborger og burde stilles til ansvar for dette, sier Markussen til NRK.