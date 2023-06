Mener Norge er i ferd med å bli en «dobbeltmoralsk snyltenasjon»

– Det er litt dobbeltmoral ute og går, sier ishockeypresident Tage Pettersen.

Han får støtte av flere andre idrettstopper.

– Vi blir en snylter som reiser rundt, mener håndballpresident Kåre Geir Lio.

– Jeg har full forståelse for disse utsagnene, og jeg sympatiserer med dem, istemmer basketpresident Jan Hendrik Parmann.

HOCKEYPRESIDENT: Tage Pettersen. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

De snakker alle om at Kultur- og likestillingsdepartementet sier nei til å åpne pengekrana for å gjøre det enklere å få flere store mesterskap til Norge.

– Vi blir på en måte en «snyltenasjon» som synes det er stas å ta medaljer i mesterskap andre land arrangerer. Og vi er kritiske når «feil» land arrangerer, mener Pettersen.

– Vi blir høye og mørke

Fredag ble det kjent at håndballforbundet har fått avslag på søknaden om 16 millioner i tilskudd til VM for menn i 2025. Rett før nyttår fikk ishockeyforbundet et tilsvarende avslag. De endte med å trekke hele VM-søknaden.

Begge forbundene skulle bruke pengene til å gjøre anleggene VM-klare, ettersom det ikke finnes store nok arenaer til å huse hverken håndball- eller hockeyfinaler her til lands.

– Det er en utfordring å skulle være vertsnasjon til mesterskap annet enn ski i Norge, og spesielt for hallidretter, sier Pettersen, som også er stortingspolitiker for Høyre.

Han mener at regjeringen må se verdien av mesterskap på norsk jord.

– For vi blir høye og mørke når land vi ikke liker får og har mesterskap, så da må man også legge til rette for flere mesterskap i Norge, begrunner han.

HÅNDBALLTOPPER: Erik Langerud, generalsekretær i håndballforbundet, (med blomster) og president i samme forbund, Kåre Geir Lio. Foto: Geir Olsen / NTB

Også Langerud i håndballforbundet synes staten må bidra mer.

– Burde Norge legge mer til rette for store mesterskap, som hockey-VM eller håndball-VM?

– Ja, både hockey, håndball, basket, volleyball og store tennisturneringer, mener håndballtoppen.

– Litt av det vi opplever med dagens regjering, er at man skulle se på muligheten for å være vertskap for store arrangementer, og så er dilemmaet at man ikke har den arenaen og da stopper det seg selv.

– Veldig trist

Begge viser til Hurdalsplattformen, der det blant annet står at regjeringen har som mål å:

«Ruste opp og byggje fleire idrettsanlegg og lage ein nasjonal plan for idrettsanlegg saman med idrettsbevegelsen».

«Leggje til rette for at Noreg også i framtida skal være vertskap for store internasjonale idrettsarrangement».

– Kulturdepartementet er i det minste konsekvente. Men dette er jo brudd med målet regjeringen har i Hurdalsplattformen om at Norge skal være vertskap for store internasjonale mesterskap, konkluderer hockeytopp Pettersen.

HÅNDBALLPRESIDENT: Kåre Geir Lio. Foto: Stine Løvmo Lie / NRK

Håndballpresidenten er helt enig.

– Hvis de mener at vi skal arrangere, så får de legge til rette for arrangementer. Enten ved å bygge haller, eller ved å støtte utbygging av arenaer. Og når ikke det samsvarer, så mener jeg det er veldig trist, er Lios dom.

– Tullete påstand

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) ønsker flere mesterskap velkommen, og mener det er feil at Norge er en snyltenasjon.

– Vi deler ønsket om å få til dette i fremtiden, selv om det er en prioritering vi ikke kunne gjøre nå. Vi har også gitt penger til internasjonale mesterskap mens vi har sittet i regjering. Vi bruker penger på ski-VM i Trondheim, både i fjor og i år. Vi har gitt penger til VM i rallycross, EM i luftvåpen og EM i vektløfting, så dette er en tullete påstand, sier hun til NRK.

SVARER: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Foto: Tuva Åserud / NTB

At de to siste avslagene ikke samsvarer med de nevnte målene i Hurdalsplattformen, er Trettebergstuen heller ikke enig i.

– Det er i disse tilfellene snakk om å oppgradere anleggene midlertidig, sånn at man får plass til flere tilskuere, med tribuner som blir borte for eksempel, så det bidrar ikke til et varig løft av idretten. Vi prioriterer å bygge idrettsanlegg over by og bygd over hele landet, men det er anlegg som skal komme også vanlige folk til gode, fastslår Kultur- og likestillingsministeren.