Mener hoppernes nye vektregel er bortkastet

– Det er bortkastet med en slik regel når alle hopperne i stedet kutter skiene. Man må ha regler som straffer utøvere hardere for å være for lette, sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen om FIS' nye vektregel.

KRITISK: NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen mener FIS må straffe de letteste hopperne hardere. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kort fortalt må hopperne nå veies uten hoppskoene under konkurranse. I gjennomsnitt må utøverne derfor gå opp 1,5 kilo i kroppsvekt for å kompensere for dette, eller de kan velge å kutte skiene cirka fire centimeter.

Motivasjonen bak regelendringen er både å forhindre at skibakkene må bygges om fordi hopperne rett og slett har blitt for gode og flyr for langt. Men den har også som mål å forhindre at hopperne blir for lette da dette har vært en stor fordel i konkurranse tidligere.

– Bedre effekt av å kappe skiene

Alle de norske landslagshopperne velger å kutte skiene og dermed beholde deres nåværende vekt.

– Vi tror det har en bedre effekt med tanke på hopplengde å beholde vekten og kappe skiene, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

Nettopp derfor mener Evensen at formelen FIS bruker for å regne ut forholdet mellom kroppsvekt og centimeter med ski er helt feil.

– De må oppjustere antall centimeter som må kuttes slik at det i stedet lønner seg å gå opp i vekt. Det har jo allerede vært snakk om det i FIS, at man i stedet må kutte åtte centimeter i stedet for fire.

Landslagssjefen tror den nye regelen kun er en midlertidig løsning og at man i årene fremover vil få et regelverk som favoriserer de litt tyngre utøverne.

– Jeg tror de vil endre hele tabellen og tilpasse skilengde til BMI allerede fra neste år, forteller Stöckl.

– Ikke gjort over natta

BEHOLDER VEKTEN: Daniel-André Tande mener en vektøkning vil kreve at man endrer teknikken. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

De norske hopperne har brukt sommeren på å trene med kortere ski og omstille seg til det nye regelverket, men har ikke opplevd noen stor forskjell på hopplengden.

– Det har ikke slått altfor mye ut. Jeg føler jeg har flydd bra i sommer, så får vi se da, sier Daniel-André Tande.

Han tror de aller fleste i verdenscupen vil gjøre som nordmennene og unngå høyere kroppsvekt.

– Hvis du plutselig skal legge på deg like mye som du tar bort i utstyr så kan du få et annet balansepunkt i kroppen. Det gjør at du må endre på teknikken og måten du flyr på, og for de fleste er ikke det gjort over natta. Og bare det å legge på seg gjøres jo ikke over natta, så jeg tror de fleste vil kappe skia.