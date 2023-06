– Store navn, store spillere, yngre og eldre: De er alle velkomne hit. For hvis de kommer vil ligaen bli bedre. Ligaen er veldig bra, men den kan fortsatt vokse. Jeg er lykkelig her, jeg vil og kommer til å fortsette her.

Det sa Cristiano Ronaldo i et intervju med den saudiarabiske ligaen tidligere i juni.

– Hvis de fortsetter arbeidet tror jeg ligaen i Saudi-Arabia kan være blant verdens fem beste, la han til.

Det er imidlertid ikke så lenge siden tonen var en annen fra mannen som har vunnet Gullballen fem ganger.

Helomvending

I november i fjor, i et eksplosivt intervju med Piers Morgan, var Ronaldo klar på at han ikke ville til Saudi-Arabia. Han ville spille på øverste nivå og fortsette å score mål, slik han hadde gjort, nesten uten stopp, i 20 år.

30. desember ble han presentert som Al-Nassr-spiller.

Cristiano Ronaldos ansikt var nesten overalt da han ble Al Nassr-spiller. Her på en reklameplakat i Kairo i Egypt. Foto: AMR ABDALLAH DALSH / Reuters

Siden har han hamret inn scoringer, 14 totalt, tatt på seg flere sponsoroppdrag og sørget for mer oppmerksomhet rundt den saudiarabiske ligaen. Den er, av analyseselskapet Twenty First Group, som blant annet leverer sportsdata, rangert som nummer 58 i verden.

– Ronaldo var det første ordentlige signalet på å bruke penger for å gi den hjemlige ligaen et skinn av sportslig renommé, understreker NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Den portugisiske legenden, Mesterligaens målkonge og landslagsfotballens mestscorende gjennom tidene, var bare startskuddet.

Etter Ronaldos oppfordring har flere verdensstjerner signert. Enda flere virker å være på vei.

– Det er ingen tvil om at Ronaldo ikke bare blir betalt for å spille fotball. Han er en vandrende reklameplakat, som hele fotballverden kjenner, som skryter av både landet og ligaen, sier Saudi-Arabia-ekspert Reier Møll Schroder.

– Dette er sportsvasking på et helt annet nivå, mener Frank Conde Tangberg i Amnesty.

Ekstatiske Al Nassr-supportere tok imot Cristiano Ronaldo da han ble klar for storklubben fra Riyadh. Foto: JORGE FERRARI / AFP

Statseide toppklubber

Tidligere i juni annonserte Saudi-Arabias PIF, myndighetenes offentlige investeringsfond, at de har tatt kontroll over fire av Saudi-Arabias største klubber: Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad og Al-Nassr.

Investeringsfondet vil ha 75 prosent eierskap i de fire klubbene. De holder til i Saudi-Arabias to største byer: Jeddah og hovedstaden Riyadh, der Cristiano Ronaldo bor og spiller.

Det offentlige investeringsfondet er ifølge The Athletic, ikke bare eiere, men også svært delaktige i spillerkjøp-prosessen. Nettstedet skriver at det i all hovedsak er klubbene selv som bestemmer når og om de skal styrke klubbene, men de trenger godkjenning fra dem som styrer investeringsfondet til å hente noen – og ved grønt lys frigis det midler.

Men ifølge The Athletic endrer dette seg når det gjelder navn som Cristiano Ronaldo. Myndighetene tar seg av forhandlingene når det gjelder de aller største stjernene.

Det blir trolig tilfellet dersom de lykkes med å lokke Neymar til Al Hilal også. Rapporter hevder at representanter for klubben, som også forsøkte å hente Lionel Messi, har reist til Paris for å hente Neymar til landet.

Neymar skal stå på ønskelista til den saudiarabiske klubben Al Hilal. Her tas han imot i Saudi-Arabia i forbindelse med en kamp PSG spilte mot et sammensatt stjernelag fra den saudiarabiske ligaen tidligere i år. Foto: AHMED YOSRI / Reuters

Også på trenersiden skal det være et ønske om å forsterke, og trenerprofiler som José Mourinho, Rafa Benitez og Steven Gerrard skal ha blitt tilbudt jobber.

I tillegg sirkulerer det en rekke andre store navn. Wilfried Zaha, Alexis Sanchez, Hugo Lloris, Roberto Firmino, Pierre-Emerick Aubameyang og Sergio Busquets skal alle ha fått tilbud fra saudiarabiske klubber.

– Det er klart at myndighetene har en forventning til at Ronaldo og andre profilerer sin tilknytning til den saudiske ligaen skal reflektere positivt på Saudi-Arabia og saudisk fotball – både indirekte gjennom å spille i landet og direkte gjennom uttalelser, sier Charlotte Lysa, Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo.

– Når et land knytter seg opp mot profiler slik som Saudi-Arabia gjør her er jo noe av hensikten å låne av deres legitimitet og gode rykte, og dermed fremstå i mer positivt lys, legger hun til.

Charlotte Lysa er Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Dette handler selvfølgelig om utenrikspolitiske mål, som et ledd i å bedre Saudi Arabias rykte internasjonalt og et ønske om en posisjon som en stormakt innenfor sport. Samtidig er også innenrikspolitikk viktig, sier Lysa.

– Saudi-Arabia satser tungt på underholdning for en veldig ung befolkning som har levd med strenge restriksjoner – og som i stor grad har reist ut av landet og brukt pengene sine andre steder når de vil ha det gøy, forteller hun, og påpeker at Saudi-Arabia også har et ønske om å bli en turistdestinasjon.

Advarsel fra spillerorganisasjon

Ifølge Saudi-Arabias idrettsminister prins Abdullah Bin Turki Al-Faisal, har de satt seg et mål om gjøre Saudi Pro League, som landets fotballiga heter, til en av de ti beste ligaene i verden.

Samtidig er målet å triple ligaens markedsverdi gjennom kommersielle inntekter og investeringer. Da hjelper det med stjernesigneringer, både på banen og på sidelinjen.

At fire av landets største klubber er statseide, gjør at pengene – og stjernene – fordeles på flere klubber, noe som kan gi større dueller, som igjen gir økt interesse og dermed enda større inntekter.

At de fire statseide topplagene er rivaler i landets to største byer, er heller ingen ulempe.

– Det er ingen som drar til Saudi-Arabia for fotballens skyld. Men mengden penger de er villige til å legge i potten for å skaffe seg en maktposisjon i fotballen er uforståelig stor, sier Saltvedt.

Uansett hva motivasjonen er, er det lite tvil om Saudi-Arabia klarer å tiltrekke seg store navn. Karim Benzema er klar for seriemester Al-Ittihad, og får etter alt å dømme selskap av Ngolo Kanté.

Karim Benzema, som vant Gullballen i fjor, er klar for regjerende seriemester i Saudi-Arabia. Foto: - / AFP

Samtidig som flere spillere kobles til saudiarabiske klubber, vokser bekymringene. I fjor så spillerorganisasjonen FIFPro, som representerer over 65.000 spillere, seg nødt til å advare mot å dra dit på grunn av «utbredte og systematiske kontraktsbrudd».

Men skal vi tro rapportene er det ikke alle som lar seg skremme av den grunn, for antall spillere som kobles til ulike klubber i ligaen, øker.

«Fotballens nye eldorado», kaller NRKs fotballskribent Thore Haugstad det.

– Hvis det bare skal være et sted der kneskadde fotballpensjonister skal få sine siste bonusutbetalinger vil man ikke skape noe sportslig suksess over tid. Men inntil videre dreier alt seg om penger på bordet, sier Saltvedt, men legger til:

– Kanskje kommer vi dit at det ligger så mye penger på bordet at selv de største stjernene lar seg friste.

Lionel Messi er en av Saudi-Arabias offisielle ambassadører. Her avbildet med kona Antonella og to av hans tre sønner under et sponsoroppdrag. Foto: HANDOUT / Reuters

Visjon 2030

At Saudi-Arabia investerer i idrett er ikke noe nytt, selv om den voldsomme opprustningen i spillerkjøp er det. Fra før har de et Grand Prix i Formel 1, sponser golfeliten på både kvinne- og herresiden og arrangerer boksekamper og cupkamper fra andre land.

De eier også Premier League-klubben Newcastle United og har Lionel Messi som offisiell ambassadør for turisme.

Alt som en del av visjon 2030.

Kronprins Mohammed bin Salman sammen med Fifa-president Gianni Infantino og Russlands president Vladimir Putin under åpningskampen mellom Saudi-Arabia og Russland i VM i 2018. Foto: ALEXEY DRUZHININ / AFP

«Saudi Vision 2030» er kronprins Mohammed bin Salmans overordnede, politiske strategi med mål om å modernisere landet og redusere Saudi-Arabias avhengighet av olje, diversifisere økonomien og utvikle offentlige tjenestesektorer som infrastruktur og turisme.

Et av de store målene er også å arrangere herrenes fotball-VM og de skal angivelig være svært lystne på å arrangere 2030- eller 2034-utgaven.

Saudi-Arabia har vært Fifa-medlem siden 1956, herrelandslaget, som rystet fotballverden da de slo Argentina 2–1 i gruppespillet i Qatar, er rangert som nummer 54 på Fifa-rankingen (Norge er til info nummer 45) og kvinnelandslaget spilte sin første kamp i fjor.

– Det er enorm fotballinteresse, og vi, i det skeptiske nord, må erkjenne at Qatar var en oppvisning i fotballinteresse fra den arabiske halvøy. Ingen skal tvile på at engasjementet i dette spillet er like stort, om ikke større, enn de fleste andre steder i verden, mener Saltvedt.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Foto: Alem Zebic

Al-Nassr har 1.1 millioner følgere på Twitter. I England er det bare de «tradisjonelle» topp seks-klubbene som har flere.

Al-Ittihad, som ble seriemester denne sesongen, har i snitt 40.400 tilskuere på hjemmekampene sine.

Nye stadioner, treningsanlegg og akademier skal bygges i et forsøk på å holde på og videreutvikle den enorm interessen.

– Det blir interessant å se om investeringsviljen er like stor om VM-tildelingen neste år ikke går i deres favør, sier Saltvedt.

– De har en enorm jobb å gjøre, men det virker, per nå, som at de er villige til å gjøre den, legger han til.

Saudi-Arabia rystet verden da de slo Argentina 2–1 under VM i Qatar. Foto: Natacha Pisarenko / AP

Amnesty bekymret

Saudi-Arabia har i lang tid blitt beskyldt for å drive med det Språkrådet kåret til årets ord i 2021: Sportsvasking.

Sportsvasking finner sted når myndigheter bruker sport eller sportsarrangement for å sette seg i et bedre lys.

Saudi-Arabia, som i fjor henrettet 81 mennesker på én dag, har blitt beskyldt for å drive med dette en stund nå. Amnesty har i lang tid skrevet om forholdene i Saudi-Arabia.

Frank Conde Tangberg, politisk rådgiver i organisasjonen, frykter at inflasjonen i stjerner vil gi folk et misvisende inntrykk av realitetene i Saudi-Arabia.

– Disse fotballspillerne vil ikke bare bidra til omdømmet til Saudi-Arabia gjennom fotballkamper, intervjuer og formelle promo-oppdrag. De vil også bruke sosiale medier hvor de har en enorm rekkevidde. Influensere vil bli invitert på kamper og reiser rundt i landet, sier han.

Karim Benzema la ut flere bilder og takket for støtte da han ble presentert som Al Ittihad-spiller. Under presentasjonen var det fyrverkeri, flammekastere og lysshow foran et smekkfullt stadion.

I Saudi-Arabia er det ikke lov å organisere seg politisk, ytringsfriheten er begrenset, homoseksualitet er straffbart og kvinner trenger fortsatt en mannlig verge for å ta sentrale beslutninger i eget liv.

Saudi-Arabia sto også bak drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi.

– Når mediene nå dekker den sportslige utviklingen, og problematiserer sportsvasking, så er det viktig at man undersøker hva som skjer bak fasaden. Historiene til disse menneskene må komme ut i lyset. Hvis ikke blir sportsvaskingen uhyre effektiv, sier Tangberg, og legger til:

– Dette vil havne i skyggen av sirkuset. Det er meningen.

Frank Conde Tangberg i Amnesty Foto: Privat

– En villet strategi

Saudi-Arabia-eksperten Reier Møll Schroder sier til NRK at han tror flere stjerner vil reise til den saudiske ligaen, men at det foreløpig er snakk om spillere på tampen av karrieren.

– Ligaen, lagene og klimaet det spilles fotball i er ikke på høyde med de fremste europeiske ligaene, og spillere med store ambisjoner drar ikke dit.

I ni år drev Schoder bloggen «Den arabiske halvøy». Han har også jobbet på den norske ambassaden i Saudi-Arabia, og ved flere anledninger blitt brukt som Saudi-Arabia-ekspert av norske medier.

Han kjenner forholdene i landet godt, og påpeker at det viktigste for regimet er hvordan de blir oppfattet innenfor landegrensene. Ikke utenfor.

– Den interne dimensjonen glemmes ofte litt i disse diskusjonen, ved at det ikke alltid er synet på Saudi-Arabia sett utenfra som er målet, men like mye å bygge stolthet og lojalitet internt.

Reier Møll Schoder har tidligere jobbet ved den norske ambassaden i Saudi-Arabia og kjenner landet godt. Foto: AHO

– Jeg tror ikke det er vi i Europa som er «markedet», men landene i regionen og et ønske om å gjøre Saudi-Arabia til en stormakt både politisk, økonomisk og også kulturelt i den arabiske og muslimske verden.

Nettopp her kommer anskaffelsen av idrettsstjerner inn.

– Kjente, internasjonale navn kommer inn og promoterer ligaen og landet, og det gir et enormt fotballinteressert publikum et godt produkt. Det er en villet strategi å koble seg til anerkjente stjerner og et politisk ønske om å promotere Saudi-Arabia for fremtiden, og kvitte seg med ryktet som en konservativ, lukket og autoritær stat.

Supporterkulturen står sterkt og fotballinteressen er enorm i Saudi-Arabia. Her viser Al Hilal-fansen sin støtte før en kamp. Foto: FAYEZ NURELDINE / AFP

Men de kommer til å nå ut til et europeisk publikum. Da Cristiano Ronaldo scoret fire mål i en 4-0-seier i februar, la Sky Sports ut målene. NRK viste dem i Dagsrevyen 21.

Og så lenge Ronaldo, Benzema eller andre som har preget europeisk fotball gjør spektakulære ting, vil det skape oppmerksomhet på våre breddegrader også.

RMC Sport har rettigheter til Saudi Pro League i Frankrike, og ligaen sendes også i Italia, Portugal, Tyskland og flere steder i Asia og Sør-Amerika. At flere sikret seg rettigheter i takt med stjernene som signeres, er langt fra utenkelig.

Lionel Messi takket nei og valgte Inter Miami i stedet, men det skal være flere stjerner på vei. Flere navn kommer til å dukke opp.

Om Ronaldos spådom går troll i ord, gjenstår å se. Veien til å bli en topp fem-liga er lang. Men én ting er Jan Petter Saltvedt sikker på:

– Det kommer til å være en helsikes rekke rike fotballspillere når vi kommer til 2030.