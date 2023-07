Rasar mot stjerne etter overgang: – Tragisk

Kritikken haglar nemleg mot den tidlegare Liverpool-stjerna, som truleg blir presentert som Al Ettifaq-spelar innan kort tid. Han har allereie teke farvel med Liverpool i eit innlegg på Instagram.

Kvifor er reaksjonane så sterke?

Essensen er hans tidlegare støtte til LHBT+-miljøet, der han har fronta fleire kampanjar. I Saudi-Arabia risikerer LHBTQ-personar dødsstraff på grunn av legninga si.

– Han hadde høvet til å halde fram med å vere den stemma, men den vel han ikkje å bruke. Han valde pengane. Distansen frå det han har sagt og det han gjer blir så stor at det er vanskeleg å svelgje for mange, seier Tore Hansen, dagleg leiar for nettstaden Liverpool.no, til NRK.

– Så ille som det kan få vorte

Henderson, som blant anna har leidd Liverpool som kaptein til både Premier League- og meisterligatittel, blir med overgangen ein del av et al Ettifaq-lag som blir leidd av Steven Gerrard – altså ein annan tidlegare Liverpool-kaptein.

NY KLUBB: Henderson er klar for saudiarabisk fotball. Foto: Jon Super / AP

Henderson får verkeleg passa påskrevet etter overgangen. Hansen meiner han har øydelagt ettermælet sitt etter 12 år i klubben.

– Det er jo nesten så ille som det kan få vorte, meiner han.

Hansen får støtte av Ragnhild Lund Ansnes. Ho har skrive fleire Liverpool-bøker, mellom anna om kapteinane til klubben. Ho er også leiar for Livergirls International, ein kampanje for å styrkje nettverk, vennskap og sjølvtillit blant jenter som liker Liverpool.

– Han var i ferd med å bli topp-tre kapteinar i klubben. I mine auge mistar han alt dette no. Eg er veldig skuffa. Det er berre tragisk, seier ho til NRK og held fram:

– Han har gitt mange håp om at verda er i endring. Han gjekk i brodden som England- og Liverpool-kaptein, og i neste sving hoppar han av og tener heilt sjuke pengar frå det regimet. Veldig skuffande.

KJENNER KVARANDRE: Steven Gerrard og Jordan Henderson spelte med kvarandre i Liverpool. No skal dei igjen jobbe saman - no i Saudi-Arabia. Foto: Ed Sykes / Reuters

– Siste vi treng

I 2021 uttrykte Henderson i eit skriv støtte til «Rainbow Laces»-kampanjen på Liverpools nettside. I kampanjen brukte fotballspelarar mangefarga skolisser for å vise støtte til LHBT-miljøet.

Då uttalte han mellom anna følgjande:

«Ideen om at dei må gøyme seg for det for å bli aksepterte? Det er akkurat slik mange medlemmer av LHBT+-samfunnet kjenner seg. Vi veit dette fordi dei fortel oss det. Så vi bør lytte, støtte dei og jobbe for å gjere det betre»

Henderson er ein av fleire stjerner som har meldt overgang til saudiarabisk fotball den siste tida. Stjerner som Karim Benzema, Ngolo Kanté og Roberto Firmino har også teke turen til den pengesterke ligaen.

Henderson-overgangen gjer Ansnes ekstra oppgitt.

– Det siste vi treng no er at viktige stemmer som det der set ein strek over alt han har prøvd å forandre.

STJERNEKJØP: Tidlegare i sommar blei Karim Benzema presentert som Al Ittihad-spelar. Foto: JORGE FERRARI / AFP

Journalist: – Vil forvente kritikken

Sky Sports-journalist Melissa Reddy har følgt Liverpool tett i mange år.

– Ein usjølvisk kaptein, skriv ho om Henderson, og meiner at Henderson har utført rolla som kaptein med bravur og gjord ære på rolla.

– Han har valt å vere ein alliert for diskriminerte grupper, som no kjenner seg forrådde. Alt det kan vere sant. Han blir halden til ein høgare standard fordi det er det han har kravd av seg sjølv, skriv Reddy på Twitter.

– Henderson vil forvente kritikken og han vil ha tenkt lenge og grundig rundt det. Eg trur ikkje det er noko han kan seie eller gjere som vil hindre folk frå å kjenne seg forrådd. Det kan nok vere nokon som vil seie at pengane endrar livet hans. Det gjer det ikkje. Han har allereie mykje pengar. Det som det gjer, er at det endrar ettermælet hans, seier Reddy i ein video frå Sky Sports.