Dermed var marerittkvelden komplett for den tidligere Rosenborg-spilleren.

– Han har vært involvert i begge baklengsmålene nå. Et lite hyggelig gjensyn med Norge og norsk fotball for Selnæs, konkluderte Viasats ekspertkommentator Lars Tjærnås.

Selnæs har siden 2019 holdt til i kinesisk fotball, for klubbene Hebei FC og Shenzhen FC, men returnerte til Europa denne sommeren.

Han tok turen til Zürich, og så trolig fram til en retur til Norge da trekningen i Europaligaen ble klar. Men det ble ingen gledelig hjemkomst.

2-0: Hugo Vetlesen jubler for scoring. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Bodø/Glimt stanget og stanget gjennom en hel omgang, men Selnæs og Zürich holdt unna gjennom de første 45 minutter.

Men i løpet av det første kvarteret av andre omgang gikk det bratt i nedoverbakke for 28-åringen.

Først hektet han Patrick Berg, og pådro seg et gult kort rett etter sidebytte. Et par minutter senere fikk Bodø/Glimt hjørnespark. Nevnte Berg svingte den inn på første stang, hvor Ulrik Saltnes steg til værs. Glimts kaptein nådde ikke helt opp, men like bak stusset Selnæs ballen rett i eget nettak.

Så skulle det gå fra vondt til verre.

Kun fire minutter etterpå angrep Glimt med full fart. Saltnes serverte Ola Solbakken. Foran mål glapp Selnæs markeringen av Hugo Vetlesen, som løp seg fri og sikret seieren med 2–0.

På tampen fikk Selnæs pyntet på kvelden med en målgivende pasning til Donis Avdijaj, som skrudde ballen vakkert i lengste hjørne.

Likevel holdt Glimt unna. Dermed klatrer de opp i gruppeledelse foran Arsenal, som fikk utsatt sitt oppgjør mot PSV.