Magnus Carlsen slo sterkt tilbake

Carlsen innledet onsdagens spill i onlineturneringen med seier over Levon Aronian etter 34 trekk. I det neste partiet beseiret han med svarte brikker Leinier Dominguez etter 41 trekk, og da var han i delt ledelse med Wesley So.

I tredje parti så Pentala Harikrishna en stund ut til å være på vei mot remis, men et tabbetrekk av inderen vippet alle piler i Carlsens favør, og nådeløst omsatte han i seier etter 31 trekk.

Ettersom So bare greide remis i sitt siste parti for dagen, er Carlsen i ledelse alene etter to av tre dager med hurtigsjakk.