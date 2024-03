Magne Hoseth om sparkingen: – Kom som et sjokk

Magne Hoseth er ikke lenger trener i den danske superligaklubben Lyngby. Han ble ansatt for kun 50 dager siden. Klubben beklager situasjonen.

Det opplyser klubben på sin nettside.

Danske Tipsbladet har intervjuet Hoseth etter den svært overraskende avskjeden fredag.

– Det kom som et sjokk når det skjer sånn. Jeg har vært i jobben i 50 dager, og hvis du skal endre noe, tenkte jeg at jeg trengte mer enn 50 dager. Jeg er helt sikker på at måten vi spilte på ville ledet oss fremover, sier Hoseth til Tipsbladet.

Han avviser at han selv ønsket å slutte.

«Lyngby Boldklub beklager og håper på forståelse fra fansen og omverden, samt fra Magne Hoseth», skriver klubben.

Den opplyser videre at beslutningen ikke har noe med resultatene å gjøre, men at det var en «feilvurdering» fra klubbens side.

– Vi er fryktelig triste over situasjonen. Det er kun vi som kan kritiseres, og vi vil gjøre alt for å hjelpe Magne og familien videre. Det er vi som har trukket Magne ut av en god jobb, fått familien hans til Danmark, sier Lyngby-direktør Andreas Byder.

Hoseth ledet Lyngby i kun to kamper. Det endte med to tap. (NTB)