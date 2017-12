Lundby om suksessen: – Kan ha toppet formen for tidlig

Maren Lundby har ikke havnet utenfor pallen i et individuelt renn denne sesongen – og med helgens triumf i Tyskland tok hun dermed over den gule trøya fra Katharina Althaus.

– Den skal jeg ha på på julemiddagen ja. Den sitter på hele jula den, gliser 23-åringen.

Totningen landet på Gardermoen på mandag, og skulle stolt vise frem den nyvunnede trøya. Men beviset på at hun leder verdenscupen sammenlagt var sporløst forsvunnet.

– Kanskje den ble igjen i Tyskland. Det hadde vært helt krise. Da må jeg dra tilbake. Jeg blir så vimsete når jeg vinner, sier hun mens hun leter febrilsk gjennom bagasjen i ankomsthallen.

Juleferie med god samvittighet

Det er tydeligvis ikke lett å finne en trøye mellom skistøvler, hoppdresser og utstyr, men de lange hoppene har Maren Lundby funnet med glans i år.

– Det føles veldig bra. Nå kan jeg ta juleferie med god samvittighet. Det er en veldig god følelse å gå inn i jula med gult, sier hun.

23-åringen har vist glimrende form så langt, men hun innrømmer at hun er redd for at hun har toppet formen for tidlig.

– Det er fort mulig. Vi får vente å se. Jeg mener jeg har en god plan på hvordan jeg skal klare å holde formen, men det har skjedd før at skihoppere har mista formen.

Har troen på OL-gull

Forhåpentligvis har formen kommet for å bli. Nå er alt fokuset på februar.

– Jeg håper dette er starten på en god sesong. Det gjelder å ha med seg mye selvtillit inn mot OL i februar. Jeg har troa på gull. Det er mulig, sier hun.

Men nå er det juleferie – og når hun kom seg hjem til Toten kunne hun endelig puste lettet ut.

For nederst i bagen lå det noe gult.