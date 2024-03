Lucas Braathen varsler oppdatering – NRK-ekspert håper på comeback

Lucas Braathen, som la opp som alpinist før denne sesongen, har kallet inn til pressekonferanse torsdag.

Der skal han komme med en oppdatering om skifremtiden. Det skriver en av sponsorene hans, Red Bull, i en pressemelding.

Nøyaktig hva slags oppdatering Braathen kommer med på torsdagens pressekonferanse er uvisst. Da han la opp i oktober sa han at comeback i fremtiden «ikke føles realistisk nå».

PROFIL: Lucas Braathen. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Norges Skiforbund tause

Det stopper ikke NRKs alpinekspert Lars Elton Myhre fra å håpe.

– Det første jeg tenkte var «Yes!», sier Myhre.

– Her kan det komme noen gode nyheter. Han er en profil vi har savnet i alpinsirkuset, legger han til.

Spørsmålet mange nå stiller seg er om dette faktisk kan være et comeback som toppalpinist eller om det er noe helt annet i regi av sponsoren Red Bull.

– Hva sier magefølelsen din, Lars?

EKSPERT: Lars Elton Myhre. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Jeg vet ikke om det er håp eller magefølelse, men jeg ble i hvert fall veldig glad og positiv. Det er veldig spennende, sier Myhre.

– Det kan komme hva som helst på den pressekonferansen, men samtidig: Han har vært i aktivitet gjennom vinteren, så det er lov å håpe at han har kjent på savnet etter konkurranse, fortsetter Myhre.

Den greske alpinisten AJ Ginnis har tidligere bekreftet at han trente med Braathen i vinter, og sa at han var «sikker» på at Braathen ville konkurrere igjen neste sesong.

Den sveitisiske alpinisten Daniel Yule trente også sammen i vinter.

VINNER: Lucas Braathen med slalåmkula som det synlige beviset på at han vant slalåmcupen sammenlagt i 2022/23-sesongen. Foto: AFP

– Jeg tror ikke Braathen trener bare for moro skyld. Jeg vil vedde mye på at han kommer til å kjøre igjen neste vinter, sa Yule til Blick.

NRK har vært i kontakt med Norges Skiforbund, som sier følgende om Braathens pressekonferanse:

– På nåværende tidspunkt har vi ingen kommentar, sier presseansvarlig for alpint i Norges Skiforbund, Claes-Tommy Herland.

– Trenger profiler som Lucas

EKSPERT: Nina Haver-Løseth. Foto: Cornelius Poppe / NTB

NRKs alpinekspert Nina Haver-Løseth sier seg enig med Myhre:

Her kan det komme hva som helst.

Ettersom pressekonferansen er i regi av Red Bull er hun forsiktig med å uttale seg for bastant.

– Men man kan håpe på et comeback. Skisporten trenger profiler som Lucas Braathen, sier hun.

Pressekonferansen finner sted i Salzburg i Østerrike.

Det var i oktober i fjor en tårevåt Lucas Braathen bekreftet at han la opp i en alder av 23 år. Bakgrunnen for den overraskende avgjørelsen var en lengre konflikt med Norges Skiforbund.

Dette er konflikten mellom skistjernene og Norges Skiforbund Ekspander/minimer faktaboks Alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo er i konflikt med Norges Skiforbund om markedsrettigheter og landslagsavtale.

Konflikten har pågått i flere år, og omhandler hovedsakelig spørsmålet om i hvor stor grad utøverne selv har rett på egne bilderettigheter.

En uttalelse fra Norges Skiforbunds lovutvalg vinteren 2022 ga utøverne full seier i en strid om bilderettigheter. Der står det at utøverne og NSF må bli enige om i hvilket omfang forbundet skal få bruke utøvernes bilderettigheter i kommersielle avtaler. Altså at utøverne har rett på større innflytelse i NSFs forhandlinger med sponsorer.

Det utøverne nå venter på er at partene sammen skal forhandle om en ny landslagsavtale som er i tråd med lovutvalgets uttalelse i 2022.

Selv om de foreløpig ikke har signert ny kontrakt, er utøverne underlagt sine tidligere kontrakter på grunn av en klausul som regulerer avtalens varighet.

I september stilte Lucas Braathen likevel opp i en kampanje for en konkurrent til én av Skiforbundets sponsorer. Det skal ha skapt sterke reaksjoner. 27. oktober annonserte Braathen at han legger opp.

Klæbo takket i april nei til landslaget. Etter flere måneder med forhandlinger rundt en langsiktig representasjonsavtale, ble det i høst klart at Klæbo i vinter får benytte seg av en standard representasjonsavtale. Det gjør at han vil ha stor kommersiell frihet mellom verdenscuphelgene.

– Jeg skal nå ut på min egen reise og finne ut hva den neste ferden er. Og jeg er så spent på det. Og jeg er så glad for at jeg er det, sa Braathen.

Torsdag finner vi kanskje ut hva den neste ferden er.