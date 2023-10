– Jeg skjønner at det er litt knurring i rekkene, men jeg syntes ikke noe om at det klages anonymt i media, sier Kilde til NRK.

Nylig fikk NRK opplyst fra flere landslagsalpinister at de var skuffet over Braathens reklamekampanje for en av landslagssponsorenes konkurrenter.

Meningene om kampanjen virker ikke å være problemet for Kilde, men han mener at sånn som kulturen er på alpinlandslaget, burde lagkompisene stått frem med navn.

KAMPANJE: Braathen stilte opp i en kampanje for forbundssponsorens konkurrent. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

– Uheldig avgjørelse

For parallelt med at alpinistene står i en betent konflikt med forbundet om bilderettigheter, har Braathen satt seg i en skvis etter at han nylig stilte opp i en kampanje for en av konkurrentene til alpinlandslagets hovedsponsor.

– Dette var dessverre en uheldig avgjørelse, spesielt siden det går på tvers av avtalen vi har med Helly Hansen, som er en av våre viktigste sponsorer, sier Kilde til NRK.

Men han skulle ønske at kritikken fra lagkameratene kom på en mer åpen måte.

– Vi har en sterk lagkultur i alpinlandslaget hvor vi verdsetter «rake pucker», så de burde kunne stå frem med navn på samme måte som jeg forventer at de tar dette direkte med Lucas, sier Kilde.

Selv er han tydelig i sin mening om saken.

– Jeg tror ikke det var helt gjennomtenkt fra Lucas' side, vi må være lojale til de som gjør det mulig for oss å konkurrere på høyeste nivå – dette er spesielt viktig i lys av den pågående konflikten med NSF. Selv er jeg veldig opptatt av at dette ikke skal gå utover sponsorene våre.

Dette er konflikten mellom alpinistene og Norges Skiforbund Ekspander/minimer faktaboks Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde fronter alpinlandslagets konflikt med Norges Skiforbund.

Konflikten har pågått i flere år, og omhandler hovedsakelig spørsmålet om i hvor stor grad utøverne selv har rett på egne bilderettigheter.

En uttalelse fra Norges Skiforbunds lovutvalg vinteren 2022 ga utøverne full seier i en strid om bilderettigheter. Der står det at utøverne og NSF må bli enige om i hvilket omfang forbundet skal få bruke utøvernes bilderettigheter i kommersielle avtaler. Altså at utøverne har rett på større innflytelse i NSFs forhandlinger med sponsorer.

Det utøverne nå venter på er at partene sammen skal forhandle om en ny landslagsavtale som er i tråd med lovutvalgets uttalelse i 2022.

Selv om de foreløpig ikke har signert ny kontrakt, er utøverne underlagt sine tidligere kontrakter på grunn av en klausul som regulerer avtalens varighet.

I september stilte Lucas Braathen likevel opp i en kampanje for en konkurrent til én av Skiforbundets sponsorer. Det skal ha skapt sterke reaksjoner.

– En vekker for oss alle

Han ønsker ikke å si noe om mulige konsekvenser for Braathen, og viser til at det er NSFs ansvar å avgjøre dette.

– Min oppfatning er at Lucas fullt ut er klar over at dette var en feilvurdering og har forstått at det ikke kan gjentas, sier Kilde.

Selv om alpint stort sett er en individuell idrett, handler det ofte om «laget med stor L» for landslaget med kallenavnet «Attacking Vikings».

LAGBILDET: Selv i en individuell idrett er laget ekstremt viktig for mange. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

Men når kritikken kommer på måten den har gjort, tror Kilde at det kan påvirke fellesskapet.

– Dette kan absolutt være en vekker for oss alle. Laget kommer først og vi må alle dra i samme retning, sier Kilde.

For samtidig som Braathen-situasjonen, står alpinistene også i en betent konflikt med eget forbund. Konflikten har vart over flere år, men det var først i begynnelsen av juni i år at Braathen og Kilde fortalte om situasjonen offentlig.

Snaue to uker før verdenscupåpningen i Sölden har partene ennå ikke kommet til enighet.