Rosenborg snublet mot Avaldsnes

Rosenborg Kvinner tok oppskriftsmessig ledelsen borte mot Avaldsnes etter bare fem minutter gjennom et langskudd av Julie Blakstad. Men hjemmelaget utlignet i andreomgang med Katrina Gorry. Kampen endte 1-1 og Rosenborg ligger fire poeng bak Vålerenga på toppen, men med en kamp mindre spilt.



Sandviken vant 2-1 hjemme mot Klepp. Det var bortelaget som tok ledelsen etter at Hege Hansen scoret etter en kontring. Men scoringer av Vilde Drange Veglo og Maria Dybwad Brochmann sørget for at Sandviken snudde kampen. Sandviken har nå like mange poeng som både Lillestrøm og Rosenborg, men ligger under dem på tabellen på målforskjell.