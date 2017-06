LSK avgjorde toppkampen: – Tidlig brudd, inn bak, mål!

– Akkurat slik vi snakket om. Tidlig brudd, inn bak, mål!

Det sier LSK Kvinners Guro Reiten til NRK etter 1-0-seieren på Nadderud. Og som sagt, så gjort.

11 minutter før pause vant Ryoko Takara ballen på egen halvdel og slo raskt inn bak retning Ingrid Kvernvolden.

Historisk LSK-seier

Fra rundt 20 meter lobbet Ingrid (19) ballen lekkert over utrusende Ingrid Hjelmseth (37), avgjorde toppkampen og sørget for LSKs første seier over Stabæk på Nadderud.

– Jeg skulle gjerne hatt et par mål i dag, men vi vant. Det er det viktigste. Herregud, sier Reiten og smiler.

– I dag syns jeg vi spilte veldig bra fotball. Vi har hatt en tendens til å falle litt ned i første omgang, men dette var helt rått. For oss er dette så godt som det kan bli, sier lagvenninnen Ingrid Moe Wold.

Dagen før landslagssjef Martin Sjögren tar ut EM-troppen mener NRK-ekspert Lise Klaveness LSK Kvinner tok en meget fortjent seier.

– De burde kanskje vunnet med større sifre, sier Klaveness.

Luke på toppen

Romerikslaget mistet treneren og et helt lag i vinter, og uttalte selv at de ikke hadde troen på et nytt seriegull.

Etter tirsdagens historiske triumf, har LSK tatt 29 av 33 mulige poeng så langt denne sesongen. Laget har nå fem poeng ned til Avaldsnes og hele ni ned til Stabæk og Klepp ( de to sistnevnte har én kamp mindre spilt).

– Nå har vi fått mer enn vi hadde håpet på. Vi er sykt fornøyde, sier Moe Wold.