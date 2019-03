I målområdet gikk måtte Jakob legge seg rett ned på bakkens, mens flere personer kom bort for å hjelpe. I intervjusonen kollapset han og ble en stund liggende på bakken.

Det var tydelig at løpet hadde kostet mye krefter for 18-åringen.

FØLER MED SØNNEN: Far og trener Gjert Ingebrigtsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jakob er veldig sliten. Og når han blir sliten så blir han veldig sliten. Han har en egenskap der han går litt langt ned i kjelleren. I stedet for å bare kjenne at han ikke har dagen og bare ta det med ro, så gjør han ikke det, sier far Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Gjert forteller at det ikke var en optimal løype for sønnen og at det rett og slett ble for mye motbakke. Han legger likevel til at sønnen virkelig har fått kjenne på sine egne begrensninger.

Hvordan er det med pappahjertet når han er så utslitt som han er nå?

– Jeg føler med han. Det er ikke noen god følelse, sier far Gjert Ingebrigtsen, mens Jakob hviler i medisinteltet.

– Men samtidig så ser jeg at det ligger en gevinst litt lengre fremme, i forhold til det å kjenne seg selv.

LANGFLAT: Jakob kollapset i intervjusonen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Ble for tungt

For på den siste runden så det tungt ut for Jakob Ingebrigtsen. Han holdt posisjon som nummer åtte og ni, men det var langt opp til medalje med under en runde igjen.

– Jeg tror dette blir krevende for Jakob å hente inn, sa Rodal i det løperne var i gang med den siste runden.

Han gikk helt i kjelleren, men klarte ikke hente inn teten. I mål ble han nummer 12 og klarte derfor ikke å bryte den 25 år lange «tørken».

Det er ikke første gang 18-åringen kollapser i løpssammenheng. Da han løp verdens bratteste motbakkeløp – Stoltzekleiven – for to år siden, knakk han sammen før han nådde toppen.

INNSPURTEN: Etter målgang gikk Jakob rett i bakken.

Tre land i topp ti

Dagen før løpet sa Jakob at hvis han stiller til start, så er det kun medaljer som er i hodet på ham. 18-åringen har vunnet U20-EM i terrengløp hele tre år på rad, og lørdag tok han steget opp til VM.

Løpere fra Uganda, Kenya og Etiopia dominerte i front fra start, og de var de største konkurrentene for Ingebrigtsen. Nordmannen la seg tidlig i tetgruppa og hadde en fin posisjon blant de over hundre løperne som stod på start.

– Det ser ut som Jakob har full kontroll, sa Rodal underveis i løpet.

I noen av de tøffeste motbakkene slapp han litt til tetgruppa, men med en runde igjen var det fortsatt noe å spare krefter til.

Ingebrigtsen ble etter hvert liggende litt alene, men holdt niendeplass etter den tredje runden.

I mål bestod topp ti kun av løpere fra tre land: Etiopia, Uganda og Kenya. Det ble dobbelt etiopisk, med Milkesa Mengesha som tok seieren foran landsmann Tadese Worku. Oscar Chelimo fra Uganda endte på tredje.