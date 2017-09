Her kollapser Jakob Ingebrigtsen (17) under motbakkeløp

Løpetalentet Jakob Ingebrigtsen var det store trekkplasteret da han lørdag deltok i motbakkeløpet Stoltzekleiven opp, som arrangeres i Bergen hvert år.

Det er kjent som verdens bratteste løp med en stigning på 34,5 prosent og målgang på Sandvikspilen, 379 meter over havet. Det skulle bli svært dramatisk for 17-åringen.

For de frammøtte ble det lenge å vente mens de speidet etter løpestjerna. Som bildene over viser var målgangen alt annet enn en seiersmarsj.

Måtte støtte sønnen

Han kom såvidt opp siste kneika, før han flere ganger holdt på å segne om. Hjelpe-mannskaper ilte til, og pappa Gjert løp ned i løypa for å støtte sønnen de siste metrene opp.

Helsepersonell kom til og fikk lagt yngste bror Ingebrigtsen på båre, og han ble kjørt ned fra fjellet. Ikke på noe tidspunkt var han i stand til å snakke for seg, ifølge NRKs fotograf på stedet.

– Fikk en ordentlig smell

– Jakob fikk en ordentlig smell to minutter under toppen, og i stedet for å roe ned, fortsatte han, ifølge far og trener Gjert. Det har skjedd før.

– Dette går bra. Bare få ham opp og få skifta på ham. Det er en mental utfordring for ham å mobilsere styrken til å komme seg opp, men når han gjør det som i dag, da blir det brutalt, sier han.

– Men det går noen timer, så er det glemt, sier han til NRK.

Jakob startet bra, og halvveis inn i løpet lå han på en andreplass, før det brått begynte å gå dramatisk mye dårligere. Han fullførte - med hjelp - til en 30. plass.

Vinner av motbakkeløpet ble Stian Øvergaard Aarvik med tiden 08.04. Karoline Holsten Kyte var raskeste kvinne opp Stoltzekleiven. Hun løp på 09.44. Se flere resultater her.