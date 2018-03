Sist gang Norge tok VM-gull i sprint på skøyter var i 1981. Da vant Frode Rønning, og siden den gang har det ikke vært et eneste norsk gull i sprint.

Lorentzen vant til slutt 15 hundredeler foran Kjeld Nuis. Kai Verbij tok bronsen.

– Han er best på 500, best på 1000 og han er raskest i OL. Ingen i verden kan slå ham, og Lorentzen viser nå at han er en av de største i Norge gjennom tidene, sier Even Wetten.

Men Wetten vil være forsiktig med å dra de største superlativene opp av hatten.

– Vi kommer til å se mye fra Lorentzen de neste åtte-ti årene.

Håpet han skulle «dø»

Nuis var fornøyd med sølvet, men håpet Lorentzen skulle få den berømte hammeren mot slutten av 1000-meteren. Bergenseren kjempet mot sykdommen, og stablet seg i mål i tide. Til slutt var det 15 hundredeler mellom de to.

– Jeg håpet han skulle «dø» på slutten, men det gikk akkurat ikke, sier Nuis til NRK.

Nordmannen har vært syk under VM. Nordmannen har slitt med influensa etter OL, og vandret rundt med lommetørkle mellom slagene.

– Det har vært ganske gale. Jeg var usikker på om jeg i det hele tatt skulle stille til start. Det er som å puste gjennom et sugerør, sier Lorentzen.

SØLVGUTT: Kjeld Nuis. Foto: - / AFP

– Over all forventning

Men Håvard Lorentzen har hatt en fantastisk sesong, og befestet nylig sin posisjon som kanskje verdens beste sprinter. I OL ble det gull på 500-meter og sølv på 1000-meteren, favorittdistansen.

I VM i Kina tok han gullet.

– Det holdt akkurat. OL-gull og VM-gull på en sesong er over all forventning, sier Lorentzen til NRK.

Ledet fra første stund

Lorentzen tok ledelsen i VM med en strålende 500 meter lørdag. Tiden 34,89 holdt også til ledelse tross sprekk på neste distanse. På 1000 meteren sprakk Lorentzen som en ballong, og han gikk inn til 1.09.21. Nordmannen ledet med 15 hundredeler på Kai Verbij etter dag én.

På 500 meteren søndag la han et strålende grunnlag for å ta gullet. Med 34,96 på 500 meteren ledet han med 69 hundredeler før 1000-meteren.

Det var et forsprang han ikke kunne gi bort.