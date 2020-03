Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er nok et av de mer spesielle maraton som er løpt i verden, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post.

Nå som mange av oss enten er i karantene eller må jobbe hjemmefra på grunn av koronaviruset, dukker det opp flere og flere kreative måter å fordrive tiden på.

Franske Elisha Nochomovitz har kommet opp med et av de mer ekstreme alternativene.



Ifølge avisen The Guardian har han løpt et helt maraton, det vil si 42,2 kilometer frem og tilbake, på sin sju meter lange balkong til leiligheten hans i Balma, en forstad til Toulouse.

Nochomovitz gjennomførte på tiden seks timer og 48 minutter. Ikke akkurat noen rekord, men det var heller ikke hensikten med prosjektet.

– Det handlet litt om å kunne gjennomføre en vill utfordring og også få litt humor ut av det for å løse litt opp i den innestengte tilværelsen, sier franskmannen, som forteller at han hadde trent for å løpe maraton.

– Jeg ville forsikre meg om at jeg fortsatt kunne løpe 40 kilometer, forteller han.

OVERVELDET: NRKs friidrettskommentator Jann Post. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

– Tålmodighetsprøve

– Det er en tålmodighetsprøve av dimensjoner!

Det sier NRKs Jann Post, som selv er en habil maratonløper, og har deltatt i flere store maraton. Han mener det Nochomovitz har gjort her, er ekstremt.

– Det er viktig å sette seg mål for trening, men dette er ekstremt. Men jeg tror denne personen ville statuere et eksempel på at det meste var mulig. Også innenfor sin egen leilighet eller balkong, sier han.

– Det må være svært hardt mentalt, fysisk er det også en del vendinger, påpeker Post.

Underveis har franskmannen delt bilder av bragden på nettet, og han sier at noe av hensikten med stuntet var å vise sin støtte til alt medisinsk personell i krisen som også rammer Frankrike.

I Frankrike er det fortsatt tillatt å ferdes ute om man ønsker å løpe - men franskmennene må da fylle ut et skjema der de redegjør om hvorfor de skal forlate hjemmet.

– Hvis alle gjør det samme, så kommer alle plutselig til å løpe ute, og det hjelper ikke, sier Nochomovitz.

Den offisielle verdensrekorden i maraton for menn er for øvrig på 2.01.39 og er satt av Eliud Kipchoge.

Løp inne i egen stue

Også i andre steder av verden har isolasjonen fått merkelige utslag.

Den kinesiske maratonløperen Pan Shancu holdt blant annet humøret oppe ved å løpe 50 kilometer inne i sin egen stue.

– Jeg har ikke vært ute på mange dager, i dag orker jeg ikke mer, sa han, ifølge The Guardian.