Litt skadetrøbbel for Molde før Brugge-kampen

Forfang falt i Trondheim – østerrikerne dominerte

Det ble østerriksk dominans i Trondheim onsdag. Lederen av Raw Air, østerrikske Stefan Kraft, vant rennet foran tre landsmenn.

Johann André Forfang, som var nummer to i sammendraget før rennet, lå an til å levere et mesterlig hopp.

Tromsøværingen hoppet onsdagens lengste hopp på 139 meter. Én meter fra fallgrensa falt Forfang, og dermed ble ikke hoppet stående.

– Nei, det er vanvittig surt. Jeg hadde en veldig god følelse før hoppet og trodde jeg skulle hoppe lang, og det gjør jeg. Det er en vanskelig utgjøring her, vanskelig og glatt, sier han til NRK.

28-åringen forsvant han nedover resultatlista, og endte på en åttendeplass i finaleomgangen.

Dermed ble han forbipassert av østerrikske Daniel Huber i Raw Air-sammendraget, og ligger nå på en tredjeplass der.

– Jeg prøver å ikke dykke så dypt i det, og fokusere framover, sier Forfang.

Forfangs lagkamerat Marius Lindvik sier til NRK at forholdene var litt vanskelige. Videre sier han at det går bra med Forfang etter fallet.

– Han slo brystkassa si i fallet, men det skal gå bra med han, sier Lindvik.

Sistnevnte endte på en delt niendeplass med slovenske Anze Lanisek. Tyske Philipp Raimund falt i likhet med Forfang.

Raw Air-konkurransen avsluttes med skiflygning i Vikersund til helgen.