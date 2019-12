Lillestrøm holder pusten: – Det kan bli tidenes nedtur

Nok en gang må Lillestrøm slåss med ryggen mot veggen for å unngå nedrykk. Klubben har hatt en egen evne til å holde seg oppe, men nå har Lillestrøm hatt en miserabel høst uten én seier på 11 kamper.

– Det var viktig i fjor også, men denne kampen er nok helt der oppe. Jeg er spent, sier Frode Kippe til NRK.

Det sier litt når det kommer fra bautaen med over 400 kamper for Lillestrøm.

Lillestrøm har altså vært på øverste nivå siden 1975. 45 år på rad er rekord.

Det er imidlertid slutt etter sesongen for stopperveteranen, som kan avslutte en lang og innholdsrik karriere med nedrykk.

– Det kan jo bli tidenes nedtur, sier sportskommentator i Romerikes Blad, Morten Svesengen.

– Det blir en dramatisk avslutning uansett. Hvis han spiller en rolle i at de klarer å berge plassen, vil det være perfekt. Det er kort vei fra himmel til helvete der, sier Svesengen.

Uten selvtillit

Lillestrøm har ikke vunnet på 11 kamper, og selv om Kippe mener det er sammensatte årsaker til at de nok en gang har prestert dårlig, mener han mye sitter i hodet.

MYE BAKLENGS: 5-2 tap for Kristiansund en av flere vonde kamper i år. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Det går på selvtillit. Når mange mister selvtilliten samtidig vil det prege et lag. Nå er det om å gjøre å forenkle ting. Nå blir det krig.

Kan ikke spille på resultat

Aldri tidligere har det vært så mange lag som har vært innblandet i nedrykksstriden foran siste runde. Det kan gi spesielle utslag.

– Jeg regner med lagene i bunnen vil bruke alle midler for å drøye tid og komme sent på banen for å kunne spille på resultat. Jeg håper det ikke blir avgjørende. For oss skal det vel mye til for at vi kan «safe» inn et uavgjortresultat, vi må gå for å vinne. Jeg håper å se et LSK som tør å gå framover, som ikke blir preget av stundens alvor.

Mange har spekulert i om Vålerenga ikke kommer til å gi alt i sin kamp mot nedrykkskandidat Mjøndalen for å sende Lillestrøm ned.

Det tror ikke Lillestrøm-kjempen.

– Jeg stoler på spillere og trenere. Jeg tror de synes det er gøy å spille mot Lillestrøm. De har også hatt trøblete sesong og ønsker nok å avslutte bra.

TØFFE TAK: Frode Kippe har vært i tøffe tak tidligere også.

Neppe tårevåt avskjed

Kippe gikk til Lillestrøm som 19-åring i 1997. Derfra gikk turen til Liverpool og Stoke i England i tre sesonger, før han i 2002 var tilbake i Lillestrøm for godt.

Nå starter han nå stort sett på benken i sin siste sesong.

– Det kan bli noen minutter på slutten om vi skal ri av en ledelse. Da er det et bra tegn for LSK.

MORSOMMERE ØYEBLIKK: Cupfinaleseieren i 2017 et av høydepunktene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Uansett blir det en spesiell opplevelse, men han tror ikke følelsene tar overhånd.

– Tårer sitter langt inne. Det er en tid for alt, men hvis vi ikke berger plassen blir det fryktelig opplevelse. Bare ordet «nedrykk» er vondt for meg.