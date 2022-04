Lillestrøm avgjorde mot Molde syv minutter på overtid

Både Molde og Lillestrøm har åpnet årets sesong godt, og lå på henholdsvis 1. og 3. plass før toppoppgjøret i rosenes by.

Lenge så det også ut som om de skulle dele poengene. Men syv minutter på overtid, og ett minutt etter at den tillagte tiden egentlig var brukt opp, avgjorde Lillestrøm.

For da den tillagte tiden var passert, fikk Lillestrøm frispark på 20 meter og et stykke ut mot sidelinjen.

Trønderen Gjermund Åsen trappet opp, og frisparket gikk via hodet til Fridjónsson og fant det borteste hjørnet til Jacob Karlstrøm.

– Vi er ikke kloke

Det sene målet frustrerer naturligvis Molde-trener Erling Moe.

– Det er ingen god følelse. Vi er ikke kloke på slutten. Vi åpner oss opp når vi ikke skal gjøre det, sier Moe til Eurosport etter kampen.

For i en kamp hvor Molde egentlig presset på for seieren, var det altså gjestene fra Lillestrøm som lurte med seg tre poeng. Treneren mener Molde mistet fokus mot slutten av kampen og at det var urutinert å lage frispark seks minutter på overtid.

– Ja, det er jeg enig i. Det er foranledningen som fører til det. Det er ikke bra, sier Moe til NRK.

Ola Brynhildsen mener laget, som av mange er tippet som serievinner i år, har mye de må forbedre.

– Det er tøft. Vi lar de komme til for enkle ting som vi snakket om at vi skulle stoppe. Det er for enkle feil. Målet vårt er å spille to gode omganger, og der har vi en jobbe å gjøre, sier en skuffet Brynhildsen etter kampen.

– Føler meg som et barn

Der Molde naturligvis var svært skuffet, var Lillestrøm-spillerne tilsvarende i ekstase. Blant dem Gjermund Åsen, som slo det avgjørende frisparket. Om følelsen før han slo frisparket, sier han følgende:

– Jeg føler meg som et barn, jeg har alt å vinne og jeg må egentlig bare nyte det. Det er sånn man drømmer om på løkka når ingen ser på, sier Åsen.

På det tidspunktet stod det altså 1–1. Molde hadde scoret på en heading etter et hjørnespark, mens Lillestrøm hadde scoret på en heading etter et innkast. Det første Lillestrøm-målet burde nok Molde-keeper Karlstrøm gjort en bedre jobb på.

KEEPERFEIL: Molde-keeper Jacob Karlstrøm rakk ikke ut på det første målet, og Igoh Ogbu kunne dermed stange inn ledelsen. Foto: Marit Hommedal / NTB

For et langt innkast ble stusset videre, og Karlstrøm ruset ut for å ta ballen. Men rett før han fikk hendene på ballen, headet Ogbu ballen i en bue over Molde-keeperen.

– Jeg skal ut og plukke det, så burde jeg kanskje bokset i stedet. Det var kjipt, sier keeperen selv.

– Det er alltid noe å pirke på. Han er en god målvakt, og han er offensiv. Det kunne helt sikkert vært løst enda bedre, svarer Molde-trener Moe.

Ropte på straffe

Kampen kunne nok vippet begge veier. Med ti minutter igjen, kunne Molde muligens fått straffespark.

Ola Brunhildsen var på vei gjennom, og i en løpsduell ender han opp med å falle. Reprisen viser at det var kontakt mellom han og Lillestrøm-forsvareren. Kontakten skjedde omtrent akkurat på 16-meterslinjen.

– Slike situasjoner kan vi ikke hisse oss opp på hver gang. Det ser sånn ut (som straffe), men sånn ble det ikke denne gangen, sier Moe.

Dermed står Lillestrøm nå med syv poeng på de tre første kampene i årets sesong.