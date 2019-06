IAAF protesterer på Semenya-dom

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) har besluttet å kjempe mot vedtaket til høyesterett i Sveits som opphevet IAAFs avgjørelse om at Caster Semenya må medisineres på grunn av for høyt testesteron-nivå for å konkurrere. IAAF vil jobbe for at avgjørelsen raskt blir endret, heter det i en uttalelse. Både IAAF og Semenyas juridiske rådgivere må nå gi ytterligere informasjon til den sveitsiske domstolen.