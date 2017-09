Landslagsprofilen spiller med regnbue-kapteinsbind: – Håper det hjelper

– Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger, og det synes jeg er veldig kult. Det er gamle Øst-Tyskland, og man tenker kanskje folk har litt gamle holdninger, men det har utelukkende vært positivt, sier O`Sullivan.

Her i Norge er han kjent som forsvarskjempe og back på det norske herrelandslaget, og han var viktig da laget tok VM-sølv i vinter.

I Tyskland har han etablert seg i Bundesliga-klubben SC Magdeburg.

Han hadde egentlig ingen planer om å bruke kapteinsbind da han fikk den rollen i sommer, men etter hvert kom han på en idé.

– Står for forskjellige verdier

O`Sullivan er en av nøkkelspillerne på det norske herrelandslaget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

O`Sullvian sjekket mulighetene for å spille med et regnbuefarget kapteinsbind. Det er ikke lov i alle sammenhenger, men i Bundesligaen viste det seg å være uproblematisk.

Nå skal han spille med et slikt bånd i serie- og cupkamper.

– Jeg er ambassadør for et skoleprosjekt her nede mot rasisme. «Med mot», heter det. De spurte meg hva jeg kan gjøre i mitt vanlige liv, og som spiller for Magdeburg. Så fant jeg noe jeg synes dekker flere verdier, og sunne verdier. Min gamle kaptein i IFK Kristianstad i Sverige brukte dette båndet også. Og det er noe jeg absolutt står for, forteller O`Sullivan.

Regnbueflagget er mest kjent fra kampen for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner.

For O`Sullivan betyr det enda litt mer.

– For min del handler det om å være imot all diskriminering og rasisme, og for at folk skal ha like rettigheter og få lov til å være annerledes. Det er de tre hovedtingene båndet symboliserer for meg, forklarer han.

O`Sullivan har store ambisjoner med klubblaget Magdeburg. – Forhåpentligvis skal vi komme langt i EHF-cupen og kjempe i toppen i Tyskland. Fra i fjor tapte vi ingen kamper fra desember og ut. Nå har vi litt nye spillere, men vi skal være et topplag, sier han. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Gjør det gladelig

I en del idrettsturneringer er det ikke lov å bruke regnbue-kapteinsbind, fordi det havner i sekken for politiske statement - og det er på generelt grunnlag ikke lov. Blant annet i mesterskap.

– Jeg synes det er litt spesielt i 2017, jeg må si det. Men jeg kan også forstå at man ikke skal fremme politikk. For meg er det mest å fremme verdiene symbolet står for, og det gjør jeg gladelig, sier O`Sullivan.

– Hvor mye innflytelse kan man ha som idrettsprofil i holdningsskapende arbeid?

– Jeg håper det hjelper. Jeg husker at jeg så opp til andre håndballspillere da jeg var yngre, og alt man kan bidra med positivt tror jeg hjelper. Jeg håper unge håndballspillere ser at det er lov å være annerledes, og at man skal stå for like rettigheter i 2017, fastslår han.

Magdeburg har vunnet begge sine kamper så langt i serien, og spiller i kveld mot Kiel.