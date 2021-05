Landslagskameraten etter oppvisningen i VM: – Det burde ringe noen klubber nå

– Det er ikke hverdagskost for meg å score så mange mål, sier Trettenes til NRK etter Norges 4-1-seier over Italia.

27-åringen satte inn tre av målene, men var likevel ydmyk etter oppvisningen.

– Er dette ditt livs kamp?

– Det er litt flaks inni der også, så jeg har mer å gå på.

Trettenes spiller til daglig for La Chaux-de-Fonds i Sveits. Han vil ikke snakke om fremtiden, men landslagskompis Erlend Lesund er tydelig på at det bør dukke opp større muligheter.

– Tre mål, det sier vel det meste. Det burde ringe noen klubber nå, konstaterer han, til latter for Trettenes.

Også landslagssjef Petter Thoresen lot seg imponere.

– Det er en god prestasjon i en VM-match å score tre mål. Det er ikke så mange som har gjort det.

– Deilig for Norge

Dagens store profil sendte Norge i føringen etter halvspilt åpningsperiode. Da hadde Petter Thoresens menn dominert fullstendig, men uten å få uttelling.

– Fint mål. Fin overgang fra egen sone. Deilig for Norge, sa Aleksander Bonsaksen i Viasats VM-studio.

Både Tobias Lindström og Martin Røymark hadde gode muligheter til å øke Norges ledelse, men avslutningene var ikke gode nok, og måltavla viste «bare» 1-0 i norsk favør da det første pausesignalet gikk.

– Vi har vært best, oppsummerte Viasat-kommentator Morten Langli.

1-0: Mathias Trettenes feirer scoring. Foto: GINTS IVUSKANS / AFP

– Genialt spill

Den norske dominansen økte i midtperioden, og i et overtall satt endelig 2-0-målet. Mats Rosseli Olsen var sist på pucken etter det som så ut som et avtalt trekk med Ken André Olimb.

SOLID: Mats Rosseli Olsen (i midten) feirer 2-0-scoringen med Stefan Espeland og Mathis Olimb. Foto: GINTS IVUSKANS / AFP

– Helt genialt spill, sa Viasats hockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm.

Norge fikk en blytung start på mesterskapet med juling av Tyskland i går, men i dag kom revansjen mot et Italia som er preget av både skadeforfall og smitteutbrudd.

Det var derfor ventet at Norge skulle ha få problemer med dagens motstander i Riga, og mot sluttet av midtperioden ble vondt til verre for Italia, da Trettenes satte inn 3-0 via en italiensk skøyte.

Samme mann la på til 4-0 med en lekker styring i starten av tredje periode. Lindström vant en dropp i angrepssonen, Erlend Lesund fikk pucken forbi trafikken, og Trettenes styrte den mellom bena på Italias keeper.

– Jeg får gåsehud på armene, sa Dahlstrøm om scoringen.

– Det er et internasjonalt mål, mente eksperten.

Daniel Frank reduserte i sluttminuttene, og kampen endte 4-1.