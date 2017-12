Laghopp for kvinner for første gang i verdenscupen: – Absolutt på tide

Se laghopp for kvinner på NRK2 og NRK.no fra klokken 12.25.

– Det er absolutt på tide, og jeg tror det blir en bra ting. Jeg tror faktisk også det blir spennende. Norge kan ha muligheten til å kjempe om pallplass, sier Maren Lundby til NRK.

I helgen er det nemlig klart for verdenscup i tyske Hinterzarten, og for første gang i historien blir det arrangert lagkonkurranse i hopp for kvinner.

– Ting tar jo tid

– Det veldig bra for produktet jentehopp at lagkonkurranse kommer opp. Det er viktig at vi får på plass laghopp og storbakke i verdenscuprenn framover, sier landslagstrener Christian Meyer.

– Hvor lenge har du ventet på denne lagkonkurransen?

LANDSLAGSTRENER: Christian Meyer ser fram mot verdenscupen i Hinterzarten i helgen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Det har jo vært en forlenget arm for mikskonkurransen som vi hadde for første gang i 2012 på Lillehammer. Det har jo ligget i kortene. Ting tar jo tid, sier Meyer.

Inn mot verdenscupen i Hinterzarten i helgen er Tyskland og Japan klare forhåndsfavoritter, men landslagstreneren tror Norge kan ha mulighet til å kjempe i toppen.

– Tyskland vil være den soleklare favoritten, mens Japan er nærmeste utfordrer. Bak der så er det faktisk en to-tre-fire nasjoner som kan kjempe om en pallplass. Jeg tror vi har en mulighet om alle våre fire tar ut sin kapasitet i lagkonkurransen, sier Meyer.

God start på sesongen

Maren Lundby fikk en særdeles god start på sesongen under verdenscupen på Lillehammer i begynnelsen av desember, og tok både en førsteplass og en andreplass.

Nå håper Lundby at hun også kan være med å kjempe i toppen i Hinterzarten.

– Jeg gleder meg til å konkurrere og jeg har ikke hoppet siden Lillehammer. Jeg føler ting er klart og at jeg burde være med å kjempe i toppen i helgen.

Meyer har stor tro på Lundy og håper også at resten av laget kan være med å heve seg.

– Nå har vi en utøver som har vist kapasiteten på Lillehammer, og det er Maren. Vi forventer at hun er med på notene i Hinterzarten også. Vi har med tre andre, som var med på Lillehammer, som var ganske nære topp 20. Da blir det spennende å se hvor langt det rekker i en lagkonkurranse, sier Meyer.