Oliver Solberg nyter stor tillit i verdens beste WRC-lag, Hyundai. I neste løp får han et innhopp på øverste nivå i WRC.

– Det er helt fantastisk. Det er en mulighet som kommer mye tidligere enn jeg hadde regna med, sier Oliver Solberg til NRK.

Solberg signerte for Hyundai like før jul. Laget, som regnes for å være verdens beste fabrikklag, var ventet å holde Solberg på WRC2-nivå hele sesongen.

Nå har de endret planene for 19-åringen.

– Planen var å kjøre WRC2 i år og se hva framtiden kom med. Men allerede nå var de «happy». De tenker at det er bedre at jeg hopper inn med en gang og lærer meg bilen. At muligheten kommer allerede nå i neste løp er jo helt utrolig, sier Solberg.

Sportssjef i Norges bilsportforbund, Atle Gulbrandsen, er overrasket over at 19-åringen får sjansen på øverste nivå allerede nå.

– Det var fort. Det var overraskende fort. Det er veldig uvanlig at så unge førere får sjansen på øverste nivå, sier Gulbrandsen, som også kommenterer motorsport for Viasat.

– Fjær i hatten

Gulbrandsen var ikke overrasket da Solberg signerte for Hyundai i desember og tror at steget opp for å prøve seg i WRC, er en kalkulert vurdering fra Solberg og laget.

EKSPERT: Motorsportekspert og sportssjef i Norges bilsportforbund Atle Gulbrandsen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det blir kjempespennende å følge med på. Det er jo en stor fjær i hatten til Oliver. Det er en tillitserklæring ut av en annen verden, sier Gulbrandsen.

Solberg forteller at det i førsteomgang ikke handler om resultater, men å tilegne seg erfaring og kunnskap.

– Planen til teamsjefen og meg er å kjøre, komme i mål og ha det moro. Det er ikke noe press. Jeg skal lære meg bilen og lære meg klassen. Det er bare å lære seg mest mulig, sier Solberg.

Solbergs debut vil finne sted 26. februar under løpet WRC Arctic Rally Finland. Det er foreløpig kun snakk om ett innhopp, men skulle det gå bra, er det mulighet for flere sjanser utover sesongen.

Et steg nærmere drømmen

Å kjøre WRC har lenge vært en del av drømmen til Solberg. Nå er neste steg på vegen for å oppfylle drømmen å få fast plass i WRC og bli verdensmester, slik hans far ble i 2003.

– Jeg føler ikke noe press på å følge noens fotspor, jeg bare gjør det jeg elsker. Men jeg har helt klart lyst til å bli verdensmester, akkurat som pappa, sier Solberg.

FARS FOTSPOR: Oliver Solberg følger sin fars fotspor. Petter Solberg er eneste norske verdensmester i WRCs øverste klasse. Foto: Bradley Collyer / Pa Photos / NTB

Atle Gulbrandsen forteller at far og tidligere verdensmester Petter Solbergs erfaring er helt uvurderlig for Oliver.

– Det er helt avgjørende at Petter er med på laget. Det er ingen som vet bedre om hva som skal til på dette nivået, sier Gulbrandsen.

Selv om nyheten om Olivers tidlige debut kom overraskende på Gulbrandsen, så har han aldri vært i tvil om talentets ferdigheter.

– Jeg var ikke i tvil om at det kom til å skje og at det skjer allerede nå er lovende.

– Hvis du skal tippe, når tror du vi tidligst kan se Oliver som verdensmester?

– Jeg tror han kan bli verdensmester allerede i 2024, sier Gulbrandsen.

Kjører under svensk flagg

Til de fleste nordmenns store skuffelse så er det fortsatt ikke en norsk representant man får se i toppklassen. Oliver Solberg kjører under svensk lisens ettersom han har svensk pass.

SVENSK: Oliver Solberg kjører med det svenske flagget på bilen. Han skulle gjerne sett det norske også. Foto: Micke Fransson/TT / Micke Fransson/TT

– Dessverre for dere blir det, det svenske flagget. Det er sånn det er med pass og sånne ting. Det er ikke så lett å bare «bråbytte» papirer, sier Solberg som aller helst skulle kjørt under både norsk og svensk flagg.

– Jeg regner med at alle i Norge hadde likt at jeg kjørte med det norske flagget, men den diskusjonen må tas med pappa. Han har lovt meg norsk pass i 19 år, sier Solberg.