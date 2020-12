Oliver Solberg har signert for verdens beste lag

Hyundai har vunnet lagkonkurransen i WRC (øverste nivået innenfor rally) to år på rad og regnes dermed som det beste fabrikklaget i verden.

Nå har de altså signert 19 år gamle Oliver Solberg på en toårskontrakt.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Det er det vi alltid har jobbet mot, så å få en fabrikkontrakt og ha en ordentlig plan foran seg, er veldig stort, sier Solberg til NRK.

WRC2 i første omgang

Dermed er han ett steg nærmere målet om å bli verdensmester i rally, akkurat som pappa Petter klarte i 2003, som tidenes første nordmann på det øverste nivået.

TALENT: Oliver Solberg blir av mange beskrevet som en fremtidig verdensmester. Foto: Micke Fransson/TT / Micke Fransson/TT

I første omgang er imidlertid planen å kjøre WRC2, klassen under WRC. NRK erfarer at han får prøve WRC-bilen allerede i 2021 i mindre løp, og at han i 2022 skal få prøve seg på det øverste nivået hvis alt går etter planen.

Selv er 19-åringen mest fokusert på å ta ett steg av gangen.

– Alle planene for de neste to årene er ikke lagt ennå, men fra januar av er det hvert fall fullt program med WRC2. Men mye av grunnen for at jeg signerte for Hyundai er nettopp at jeg har troa på at det skal hjelpe meg fremover med å nå drømmen om å kjøre WRC, sier Solberg.

– Hvor mange fingre har faren din hatt med i dette?

– Alle ti kan man vel si, sier Solberg og ler.

– Mamma og pappa hjelper meg med mye. De ordner med alt av samtaler og kontrakter, siden jeg fortsatt er litt for ung til å gjøre det. Så de er en stor del av dette, fortsetter han.

HJELPER TIL: Både mor Pernilla og far Petter har hatt noen fingre med i spillet når Oliver Solberg har valgt nytt lag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Handler om å bygge erfaring

Pappa Petter Solberg er tydelig stolt når NRK prater med ham om den nye kontrakten til sønnen.

– Å signere fabrikkontrakt som 19-åring er veldig stort. Han slo meg der. Han hadde tre gode muligheter som vi vurderte, men dette var absolutt det beste, sier Petter Solberg.

Rallytalentet har kjørt veldig godt i WRC3 denne sesongen, men det under mer privat styring. Nå blir han altså helprofesjonell under vingene til et stort fabrikklag.

Petter Solberg vil spå om sønnen kommer til å følge i hans fotspor som verdensmester en dag, men er tydelig på at en slik kontrakt åpner flere muligheter.

– Det ser veldig bra ut, men til syvende og sist handler rally om å kjøre nok bil og bygge erfaring. Vi må huske på at den yngste verdensmesteren noensinne er 27 år, så han har mange år på seg, sier Petter.

Kjører med svensk flagg

Atle Gulbrandsen er både kommentator i Viasat og landslagssjef for Norge. Han er ikke overrasket over at Solberg signerer fabrikkontrakt allerede i en alder av 19 år.

STORT: Atle Gulbrandsen ble ikke overrasket da han fikk høre nyheten om at Oliver Solberg har signert for Hyundai. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er så klart utrolig stort, men ikke uventet. Vi har sett talentet til Oliver i mange år nå, og med de resultatene han har hatt i så ung alder, var det ventet at han skulle bli plukket opp av en av de store fabrikkene, sier Gulbrandsen.

Dessverre for Gulbrandsen og resten av det norske folk, kjører Solberg under det svenske flagget nå. Det håper landslagssjefen å få gjort noe med fremover.

– Vi ønsker han naturligvis på det norske landslaget, slik han kjører med norsk flagg på bilen. Vi har snakket med Oliver og fortalt ham hva vi kan tilby. Men vi ønsker at han skal ta det valget selv, sier Gulbrandsen.

Hvis ting ikke blir stoppet av koronaviruset, håper Oliver Solberg å debutere for sitt nye lag i Monte Carlo i januar.