Zubcic var nummer ni etter 1. omgang, og knivet mot de norske om en topp-plassering da han kjørte. På vei over målstreken måtte han plutselig styre unna en funksjonær som sto – midt – på målstreken.

NÆR SMELL: Filip Zubcic på vei over målstreken – og mot en funksjonær på feil sted til feil tid. Foto: Alessandro Trovati / AP

– Oi, oi, oi, oi, oi, hva i all verden?, utbrøt kommentator Thomas Lerdahl.

Han hadde stor fart, og klarte så vidt å svinge unna. Da han omsider hadde fått bremset brølte han et par gloser mot mannen i grønn bukser i målområdet. Den lille svingen kan ha gjort at han havnet bak de norske, tror NRKs ekspert Kjetil André Aamodt.

– Han var ikke fornøyd, det er livsfarlig. En merkelig manøver, og han måtte svinge til siden der. Det er kanskje de hundredelene han taper mot de norske, sier Aamodt.

– Det var dagens hjerte i halsen og styggeste smell. Hva i all verden var det han drev med? spurte kommentator Thomas Lerdahl.

NRK har stilt spørsmålet til arrangøren, men foreløpig ikke fått svar.

Etter nestenulykken forlot kroaten målområdet uten å gi noen kommentarer.

Krevende forhold

De øvrige løperne i Italia slapp unna funksjonærer på målstreken, men forholdene var til tider svært krevende.

– Dette er den røffeste storslalåmen jeg har kjørt. Hadde det vært trening i dag, hadde jeg ikke trent. Dette er helt på grensen, men vi er ganske bra skiløpere, så da ordner det seg, sier Kristoffersen til NRK.

VÆR I MANGE VARIANTER: Det har vært regn, snø, tåke og opphold i løpet av helgen. Det har gjort det krevende å arrangere renn i Alta Badia. Foto: Alessandro Garofalo / Reuters

Han vant rennet etter å ha kjørt seg opp fra 6. plass. Etter 1. omgangen, som var preget av snøvær og til tider tett tåke, var han kritisk til arrangørens arbeid.

– Jeg synes synd på de andre som starter senere. Dette er helt på kanten. Det er beslutningene som tas i forkant, det burde man se litt på. Det er mulig å gjøre det litt bedre. De burde ha startet tidligere, forrige uke var det kaldt her, og det er FIS sitt ansvar, sier Kristoffersen til NRK, før han presiserer at han «ikke vil at det skal bli noen overskrifter».

FIS har ei heller besvart NRKs henvendelse i denne saken.

Norsk superdag

VANT: Henrik Kristoffersen kjørte inn til seier etter en strålende finale. Du trenger javascript for å se video. VANT: Henrik Kristoffersen kjørte inn til seier etter en strålende finale.

Etter 1. omgang ledet Leif Kristian Nestvold-Haugen, men han ramlet ned til 11. plass i finalen. Det var et lite skår i gleden på en strålende norsk dag. Fire løpere blant de åtte beste, og fem blant de 11 beste.

– Det er utrolig bra, det er mange som kjører bra på ski, sier Kristoffersen.

– Jeg tror vi snakket tidenes norske dag i storslalåm. Det er en vanvittig gjeng, sier NRKs ekspert Kjetil André Aamodt.