– Jeg har ligget på pallen flere ganger etter første omgang, men ikke klart å levere etter to omganger. Så for meg var det personlig å endelig sette den. Jeg fikk litt flashback til VM egentlig. Det var nære på et par steder, men jeg tok stor risiko og det fikk jeg betalt for, sier 32-åringen, som sikret tredjeplassen.

Det er veteranens andre pallplass i verdenscupkarrieren. Han har dermed startet storslalåmsesongen bra. I Sölden endte han på 10.-plass.

– Det er deilig å være 32 og kunne si at man er i toppform, sier Nestvold-Haugen fornøyd.

De norske alpinistene leverte solid kjøring i første omgang.

Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte ned til 2.-plass, kun 0,20 bak ledende Tommy Ford fra USA, mens Henrik Kristoffersen fulgte hakk i hæl - kun tre hundredeler bak Nestvold-Haugen.

I andre omgang fulgte de to nordmennene opp med fantastisk kjøring. Før Tommy Ford kjørte, lå Kristoffersen på førsteplass, mens Nestvold-Haugen fulgte opp med sterk kjøring og la seg på en andreplass.

Lucas Braathen sanket verdenscuppoeng og markerte seg i konkurranse nok en gang. Foto: Robert F. Bukaty / AP

– Føles veldig bra om dagen

Ford var imidlertid i en egen klasse søndag.

Den 30 år gamle amerikaneren hadde aldri ledet etter en første omgang, men fullførte med overbevisning på hjemmebane og vant med en margin på 80 hundredels sekund.

Dermed ble det en andre- og tredjeplass på den norske duoen.

– Det er den beste sesongåpningen jeg har hatt noen gang. Det føles veldig bra om dagen, sier Nestvold-Haugen

Henrik Kristoffersen var også fornøyd med egen kjøring, selv om seieren glapp.

– Jeg synes jeg kjører bra. Det er ikke favorittbakken og jeg taper mye foran Golden Eagle. Men jeg er bra happy med dagen, kommenterer Kristoffersen.

– De norske fartsgutta har vært to stykker på pallen så mange ganger. Det er godt at det nå er teknikkgutta sin tur, legger han til.

Her kjører Henrik Kristoffersen inn til 2. plass i Beaver Creek

God kjøring av Braathen

Lucas Braathen, som kjørte ned til en 6.-plass i verdenscupåpningen i Sölden, leverte også en god første omgang i Beaver Creek og plasserte seg på 13.-plass etter første omgang.

– Jeg er ikke her for å bli nummer 13, sier 19-åringen til NRK.

– Det var full gass som gjaldt, men det blir for dumt å være misfornøyd, selv om jeg gjorde noen feil, sier han.

Braathen endte til slutt på 15.-plass.

Både Aleksander Aamodt Kilde og Rasmus Windingstad kjørte ut i første omgang. Kjetil Jansrud stod over søndagens renn.

I kvinnenes super-G i Lake Louise ødela en feil mye av rennet for Kajsa Vickhoff Lie, som til slutt endte på 14.-plass. Hun var 1,38 bak tyske Viktoria Rebensburg, som vant rennet.