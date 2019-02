Kristoffersen hyllet på kakefest: – Mest opptatt av å pisse på dopingprøven

– Jeg var mest opptatt av å få pisse på dopingprøven og så forberede meg til slalåmtreningen i morgen, sier Kristoffersen, som ble feiret med kake etter at han sikret sin første VM-medalje og tok VM-gull tidligere på dagen.

– Hva skal en egentlig si. Det var faen meg på tide, sa Kristoffersen til forsamlingen som hadde møtt opp til kakefesten.

Gullvinneren passet også på å takke alle nordmenn som hadde møtt opp for å heie på ham i Åre. Stemningen var nemlig stor blant alle de norske tilskuerne som hadde møtt frem for å heie på Kristoffersen under storslalåmen.

– Dette betyr selvfølgelig mye når man ikke har vunnet skirenn på ett år og har vært så nærme så mange ganger. Jeg har heller ikke vunnet et storslalåmrenn siden Meribel i 2015. All jobben man har lagt ned, den får man betalt for nå, sier han til NRK.

Henrik Kristoffersen får sin første VM-medalje og det i gull. Du trenger javascript for å se video. Henrik Kristoffersen får sin første VM-medalje og det i gull.

– Må ta opp hansken og slåss

– Hva kan du si om veien frem til denne VM-medaljen?

– Det handler om vinnerkultur. Man må ta opp hansken og slåss og ikke synes synd på seg selv. Men det har jeg ikke gjort, selv om jeg har vært forbannet på meg selv. Gir man opp, så gir man opp. Da kommer man ikke noe sted, sier 24-åringen, som har blitt nummer fire i sine tre siste VM-renn.

Ikke sen kveld

Kristoffersen forteller at han for lengst har begynt å fokusere på søndagens slalåm. Da kan det fort bli en ny VM-medalje.

– Så det blir ikke noen sen kveld?

– Nei, det blir det ikke. Da hadde fatter'n klikka, for å si det sånn, forteller gullvinneren.

Etter fredagens gull topper Norge nå medaljeoversikten i VM sammen med Sveits. To gull, ett sølv og en bronse er fasiten så langt.

