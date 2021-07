Kristoffer Klaesson klar for Leeds

Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson har signert for Leeds.

Det bekrefter den engelske toppklubben i en pressemelding lørdag.

– Jeg er veldig glad for å ha fått denne sjansen. Det blir spennende og en ny opplevelse for meg. Jeg gleder meg veldig til å ikle meg Leeds-drakta, sier Klaesson til NTB.

NTB får opplyst at det er snakk om en fireårsavtale med Premier League-klubben. Klaesson skal koste den engelske klubben mellom 23 og 26 millioner kroner. Keeperen besto den medisinske testen fredag og ble offentliggjort av Premier League-klubben lørdag morgen.

Klaesson blir etter alle solemerker reserve bak Illan Meslier i Leeds-buret. 21-åringen tok over som førstekeeper for Leeds foran forrige Premier League-sesong.

– Det blir en ny opplevelse for meg å starte på benken, og så skal jeg kjempe hardt for å få spilletid. Det blir å lære mye nytt i klubben i starten, for de spiller jo på en helt annen måte, sier han.