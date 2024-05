Kristoff vant sisteetappen i Tour of Norway: - Det er nydelig

– Han gjør som i fjor. Det er så imponerende, kommenterte TV2s Christian Paasche i det Alexander Kristoff syklet over mål til seier i fjerde og siste etappe i Tour of Norway.

I spurten slo han blant annet den belgiske sykkelstjernen Wout van Aert, som er regnet blant de absolutt beste i spurtene i Tour de France.

Tour of Norway ble avsluttet i Stavanger, Kristoffs hjemby og det ble påpekt på direkten at 37-åringen også ble tidenes eldste etappevinner i det norske rittet.

– Det er nydelig. Jeg følte vi kom for langt bak i humpen med to kilometer igjen, men jeg kom meg rundt, sier Kristoff til TV 2.

Det ble kjørt beinhardt i avslutningen da feltet sprakk opp den tøffe stigningen sju kilometer før mål.

Da var det norske stortalentet Per Strand Hagenes akkurat blitt hentet inn, etter å syklet inn i den siste milen med en liten ledelse.

Mot slutten kjørte det norske profflaget Uno-X tøft for at feltet skulle hente utbryterne. Og det samlet seg før sluttspurten. Van Aert brukte blant annet det norske laget som opptrekkere for sin egen spurt.

– Det er helt rått. Han kjenner finalen veldig godt og har vunnet mange ganger før, sier lagkameraten Magnus Cort om Kristoff.

Men i den svingete avslutningen var Kristoff sterkest.