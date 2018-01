Krisestemning i Østerrike – vil ha Stöckl

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen mener det er krise i hoppleiren til Østerrike nå. De har vært en ledende hoppnasjon i flere tiår, men resultatet hittil i hoppuka er det verste på lenge.

Remen Evensen tror Østerrike gjerne vil ha Norges hopptrener Alexander Stöckl tilbake.

– Han er en av verdens beste trenere. Jeg vet av flere enkeltutøvere i Østerrike som helt klart skulle sett at han var hovedtreneren deres, sier Remen Evensen.

Hopptreneren til Østerrike, Heinz Kuttin, erkjenner at situasjonen ikke er på sitt beste akkurat nå.

– Vi har fått noen dårlige resultater, men vi skal komme oss gjennom dette og se framover. Selvfølgelig kjenner jeg litt på presset. Det er normalt når man er trener for et lag som har gjort det veldig bra over lang tid, sier Kuttin.

Blir i Norge

Men Alexander Stöckl, som har hatt stor suksess med de norske hopperne, er klar på at han blir i Norge til 2022.

– Hvis jeg får et tilbud, så må jeg bare takke nei fordi jeg har kontrakt til 2022 i Norge og den skal jeg fullføre.

–Skal du hjem til Østerrike etter kontrakten går ut?

– Spørsmålet er hvor hjem er da. Jeg har vært i Norge i sju år og blir hvert fall til 2022. Vi er litt sånn midt imellom, ler Stöckl.

Remen Evensen synes det er gledelig for norsk hoppsport at Stöckl blir.

– Vi vil jo gjerne beholde en så god trener som Stöckl. Kanskje litt bittert for Østerrike, som ikke får det de har lyst på.

Nedtur for Kraft

NEDTUR FOR KRAFT: Stefan Kraft har ikke imponert hittil i hoppuka. Han er åpen for å få Stöckl tilbake som trener Foto: MICHAEL DALDER / Reuters

Østerrikes Stefan Kraft vant verdenscupen forrige sesong, men klarte ikke å ta seg til finaleomgangen i Garmisch-Partenkirchen mandag.

– Jeg hadde lyst til å være med å kjempe i toppen, men det funket rett og slett ikke. Pallplass i hoppuka er historie for oss nå, sier Kraft.

Hopperen ser med glede tilbake til tiden han hadde Stöckl som trener og tar han gjerne imot etter kontrakten hans utløper i 2022.

– Ja, selvfølgelig. Jeg har et godt forhold til Alexander den dag i dag. Han er en utrolig god trener, konstaterer Kraft.

Tidenes mestvinnende i verdenscupen, Gregor Schlierenzauer, sier til NRK at han er fornøyd med situasjonen som den er nå, men er åpen for å få Stöckl tilbake i fremtiden.

– Når du kjenner Alexander Stöckl, så vet du at de første årene var gode. Han er definitivt en av de beste trenerne i verden. Han gjør en god jobb i Norge, men vi er fornøyde med vår situasjon, sier Schlierenzauer.

– Kunne du tenkt deg Stöckl som trener i fremtiden?

– Aldri si aldri, ler hopperen.