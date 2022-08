Brann fortsatte seiersrekken – Sogndal-spiller med to selvmål

Stabæk tok ledelsen hjemme mot Brann, men bergenserne kjempet seg tilbake og vant 2-1 i 1. divisjon. Sogndals Eirik Lereng scoret to selvmål i tapet for KFUM.

Det sto målløst til det var spilt 53 minutter i Bærum. Sturla Ottesen avsluttet mot mål, og på ferden mot nettet gikk ballen via hodet til Kasper Pedersen og videre i nettet. Ledelsen fikk de imidlertid ha i kun ni minutter.

Dermed er Brann stadig ubeseiret på ferden mot opprykk til Eliteserien.

De står med 51 poeng på 19 kamper, og har 16 poeng ned til Sandnes Ulf på annenplass. Stabæk ligger på tredjeplass poenget bak Sandnes-laget.

KFUM Oslo og Sogndal kjemper begge om kvalifisering til Eliteserien, og det var dermed tre viktige poeng Oslo-laget sikret seg i 2-1-seieren.

Eirik Lereng ble tomålsscorer i feil nett for Sogndal. Først gikk ballen via ham og satte keeper Renze Fij ut av spill, før han med et kvarter igjen satte innlegget fra Moussa Njie i eget nett.

KFUM har nå 32 poeng på 5.-plass, mens Sogndal har 29 poeng på 7.-plass.

Stjørdals-Blink reddet 2-2 mot Raufoss etter å ha kommet under to ganger. Arnar Thór Gudjónsson og Magnus Fagernes scoret for Raufoss, mens Andreas Pettersen og Kjetil Holand Tøsse scoret for Blink.

Blink kjemper stadig for å unngå nedrykk til 2. divisjon. For Raufoss var det to poeng tapt i kampen om opprykkskvalifisering. De ligger på 6.-plass med 31 poeng og har Sogndal to poeng bak seg. (NTB)