Ny keeper på plass i VIF: Bråtveit skrev kontrakt ut året

Per Kristian Bråtveit forlater Djurgården for å spille for Vålerenga ut sesongen. Signeringen ble gjort en uke etter salget av Kjetil Haug til fransk fotball. Vålerenga trengte mer erfaring på keeperplassen etter at Haug endte opp i Toulouse.

De siste årene har Bråtveit vært i Djurgården (Sverige), Groningen (Nederland) og Nîmes (Frankrike). Han hadde en kontrakt med Djurgården ut årets sesong, men skal i stedet hjelpe VIF ut av en sportslig knipe.

– Jeg gleder meg til å møte gutta, være med å snu en litt tøff periode for klubben og ikke minst til å spille foran Klanen. I tillegg blir det bra å bli satt på diett av Dag-Eilev (Fagermo), sier han i et klubbintervju.