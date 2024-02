Krasjet og haiket til stadion – så tok han NM-gull

– Først så klarte jeg å sette fast bilen jeg skulle kjøre fra hytta, så skulle faren min hente meg, men han klarte å krasje.

Det forteller Øystein Senstad til NRK. Han gikk andreetappe for Åsen, som sikret NM-gull foran Byåsen og Rustad.

Men den gullmedaljen tar ikke Senstad for gitt.

Hadde han ikke fått haiket med en tilfeldig dame til stadion, hadde drømmen om NM-gull aldri blitt oppfylt.

Åsen sikret NM-gull i stafett Du trenger javascript for å se video.

– Nei, uten henne hadde jeg ikke kommet meg til start. Så jeg er veldig glad for det, sier han.

– Klarte du å fokusere?

– Det var heldigvis en god stund før start at jeg kom til stadion, så jeg ble ikke stressa av det, forteller han videre.

– Har du fått takket henne?

– Jeg har takket henne og er veldig glad for at hun kjørte meg.

Senstad forteller at de imidlertid hadde en reserveløsning. For Åsen hadde også et andrelag, og hvis Senstad ikke hadde rukket start måtte Ulik Auestad steppe inn, forteller Senstad videre.

– Det var egentlig 50/50 hvem av oss som skulle gå, så jeg er veldig glad for at jeg fikk gå. Jeg følte jeg hadde en veldig god dag med gode ski, så jeg er veldig fornøyd, utdyper han.

GULL-JUBEL: Magne Haga omfavnet av lagkameratene rett etter å ha krysset målstreken. Foto: NTB

Klarte ikke å innfri favorittstempelet

Byåsen hadde et soleklart favorittstempel før dagens stafett, men Johannes Høsflot Klæbo fikk en hard jobb som ankermann, da han måtte ta inn nærmere ett minutt på Åsen på sisteetappen.

Selv om Klæbo, sakte, men sikkert spiste opp sekunder på Haga i tet, holdt sistnevnte unna for forhåndsfavoritten og sikret NM-gull for Åsen.

– Det smaker utrolig godt. Jeg tror ikke det var helt ventet at vi skulle klare å ta gullet. Vi hadde vel håpet på topp seks, så det var veldig gøy, sier Haga til NRK.

Byåsen slet med feste på skiene, da tre lag skilte seg ut på førsteetappen. På andreetappe gjorde Magnus Øyaas Håbrekke alt han kunne for å gi Klæbo et godt utgangspunkt på ankeretappen, men fikk det tungt på sisterunden.

PREGET AV UHELL: Kjelsås-løper, Sondre Omland, var blant de som falt under på herrenes stafett. Du trenger javascript for å se video. PREGET AV UHELL: Kjelsås-løper, Sondre Omland, var blant de som falt under på herrenes stafett.

– Nå har Byåsen for tiden verdens beste ankermann i Johannes Høsflot Klæbo, men han kan ikke trylle han heller, sa Torgeir Bjørn, NRKs langrennsekspert.

Klæbo forteller til NRK at ett minutt opp til Haga ble for mye.

– Jeg åpnet nok for hardt, men jeg hadde ikke noe annet valg. Jeg kunne ikke gå ut rolig. Du kan ta inn mye på slutten, men med over 55 sekunder til Haga ble det litt mye, forteller søndagens sølvvinner.

– Det var mange som lurte på hvor mye Klæbo kunne ta inn der, lurte du på det?

– Ja, selvfølgelig. Du vet aldri med ham. Men jeg visste at med 50 sekunder på en normal dag, så skulle jeg klare det, sier Haga til NRK.