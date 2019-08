Konkurrentene klager på nordmannens ekstreme pusteteknikk

Slik forklarer Lundanes selv de høye lydene:

– Det er en kombinasjon av to ting, jeg jobber hardt med å få inn nok luft. Det er viktig når du skal prestere. Samtidig er jeg litt tett i halsen, så det er litt trangere enn optimalt. Da lager det litt lyd når all lufta skal inn og ut.

– Er det noe du gjør bevisst?

– Det er klart at lyden blir sterkere av at jeg puster veldig bevisst. Det er noe jeg har jobbet med over tid, og det er helt naturlig for meg. Jeg merker ikke lyden heller, forteller Lundanes.

Konkurrentene klager

Han innrømmer at det er en medfødt skavank.

– Alle har sine utfordringer og problemer. Mitt problem er ingen hindring, det er bare en lyd som er mange er opptatt av.

HØYLYTT: Olav Lundanes er lett å legge merke til under konkurranse. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Forstyrrer du konkurrentene?

– Det er noen som klager, men det er to eller tre andre som også lager solid lyd, så det er ikke helt unikt heldigvis.

Onsdag tok 31-åringen sitt niende VM-gull under mesterskapet i Spydeberg. Fredag er det nye muligheter. Da står mellomdistanse på VM-programmet.

– Jeg håper jeg klarer å nullstille meg, det var en utladning på onsdag. Men jeg føler jeg har gode muligheter, sier Lundanes.

– Ingenting som skremmer konkurrentene mer

19 år gamle Kasper Fosser, som tok sølv på langdistansen i VM onsdag, smiler når NRK spør han om Lundanes’ pusteteknikk.

GULL OG SØLV: Kasper Fosser og Olav Lundanes tok de to øverste plasseringene på onsdagens langdistanse i VM. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Den har sin sjarm den pusteteknikken der. Kanskje jeg skal finne meg en egen vri? Det er fint å ha et lite varemerke når man løper ute i skogen, sier Foss.

Unggutten forteller at Lundanes er lett å høre på avstand i skogen.

– Jeg synes det er litt morsomt. Det er ingenting som skremmer konkurrentene mer enn å høre lyden av Lundanes komme pustende bak seg, sier Fosser og ler.