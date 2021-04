Konkurrentene forsøkte å avsløre Skarsteins nyvinning - knuste alle med spesial-sete

Skarstein har posisjonert seg som den beste roeren i sin klasse de siste årene, et lite knepp foran israelske Moran Samuel.

Det var også de to det sto mellom i EM-finalen søndag, men på siste halvdel av 2000-meteren skrudde Skarstein opp tempoet, og rodde til slutt inn til et nytt gull i singelsculler med tiden 10:22.06.

Samuel tok sølvet, mens Anna Sheremet fra Ukraina endte på tredjeplass.

Her kan du se hele finalen, hvor Skarstein til slutt tok et ganske overlegent gull. Du trenger javascript for å se video. Her kan du se hele finalen, hvor Skarstein til slutt tok et ganske overlegent gull.

Men - i dette mesterskapet har det ikke bare vært den sterke roingen Skarstein har vakt oppsikt med. Skarstein ga konkurrentene hakeslipp allerede da hun rodde det innledende heatet på fredag.

Da stilte hun nemlig med en båt ingen har sett maken til før, først og fremst på grunn av setet i båten. Det har blitt spesialdesignet av forskere på NTNU.

Skarstein har holdt denne nyvinningen hemmelig i snart to år.

– Da jeg ikke stilte i EM i fjor høst, var det fordi jeg ikke ville eksponere det nye setet. Da kan du banne på at andre hadde prøvd å kopiere det i vinter. Nå får de veldig kort tid på seg til å kopiere det til Paralympics, sa Skarstein til NRK før finalen.

Slik så det ut da Skarstein og forskerne i all hemmelighet testet en prototype på setet for halvannet år siden. De hadde med kraftmålere som målte hvor godt hun rodde på ulike innstillinger. Foto: Yasmin Sunde Hoel

Forskerne har brukt måneder på å måle kraften Skarstein produserer i ulike posisjoner, teste, fininnstille og jobbe seg frem til akkurat de vinklene som lar Skarstein produsere absolutt mest kraft når hun ror.

Siden hun kun kan bruke overkroppen, kan vinkelen hun sitter i faktisk være det som utgjør sekundene som skiller gull og sølv.

Det er første gang en pararoer i Norge har gjort slike tester for å finne ut akkurat hvordan de bør sitte for å ro absolutt raskest.

Nysgjerrige konkurrenter

Skarstein har knapt konkurrert de to siste årene, og sier hun har merket at konkurrentene har vært ekstremt nysgjerrige på hva hun har holdt på med, og at enkelte ser ut til å ha skjønt at hun holdt på med utstyrsutvikling.

– Man merker at det er mange som følger veldig med. De følger med på alt vi legger ut på facebook, instagram og alle bilder som blir lagt ut. Det er jo fordi alle vil utvikle seg, sier Skarstein.

Hun var nervøs for utstyrskontrollen i EM, fordi hun innrømmer at hun og forskerne har tøyd strikken ganske langt med det nye setet.

– Du vet aldri. Plutselig kan noen klage fordi de ser at vi har gjort noe innovativt, sier hun, og legger til at utstyrskontrollen til slutt gikk helt fint.

Skarstein sier Norge er langt fremme på utvikling i pararoing, og hun er vant til at konkurrentene forsøker å kopiere henne.

– Du ser at folk blir ganske stressa. I 2018 hadde vi utvikla en helt ny teknikk, og hadde konkurrert lite på grunn av et ribbeinsrudd, og da var det en av konkurrentene som ble så stressa at hun begynte å legge om til ny teknikk under VM. Det funka ikke så bra, he-he.

EM var første gang Skarstein stilte på startstrek internasjonalt i roing siden VM i 2019. Da ble det gull i singlesculler. 32-åringen satser hardt mot sommerens Paralympics i Tokyo, som arrangeres i august. Der skal hun forsøke å forbedre fjerdeplassen fra sommerlekene i Rio de Janeiro i 2016.

Til høsten er det i tillegg VM i roing i Kina.