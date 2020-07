Knallharde smittevernregler stopper ikke fartsfenomen (17): – Har blitt koronatestet ti ganger

– Alle må gå med maske. Og man kommer ikke inn om man ikke har testet seg og fått godkjent. Det er veldig strenge regler, forteller Hauger til NRK.

For mens samfunnet her hjemme sakte, men sikkert begynner å løsne på koronarestriksjonene, er det fremdeles et strengt korona-regime i motorsporten.

Siden starten av Formel 3-sesongen i juli har førerne blitt hyppig testet for koronaviruset.

– Jeg tror jeg sikkert har gjort det over ti ganger så langt.

– Det er veldig strenge regler og det er viktig å følge, legger Hauger til, som har bodd i England siden starten av sesongen.

Hauger både bor og trener i England om dagen. Foto: Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

Flyttet alene

For å drive med en idrett som krever mye reising er ikke ideelt under en pandemi. Restriksjonene innebærer at det er lukket bane, altså ingen i publikum. I tillegg får Hauger kun ha med faren, Tom Erik Hauger, og manageren.

Og for førere utenfor EU er reglene enda strengere. De får ikke lov til å være noe annet sted enn på banen og hotellet.

– Og hvis de ble de sett utenfor et av de områdene kunne de få rundt 15.000 euro i bot, forteller Hauger.

Reisen til og fra konkurransene er også nøye planlagt for.

– Alle teamene har charterfly, så vi kjører jo bare med folk som skal på løpshelgen – så alt er veldig planlagt og strengt.

Hauger har fått en god start på Formel 3-sesongen. Her i aksjon i Østerrike. Foto: Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

Derfor, med tanke på Norges reiseregler, måtte noe gjøres for å forhindre karantene etter hver konkurranse. En måned før sesongstart flyttet 17-åringen alene til England.

Og der blir han sannsynligvis til slutten av sesongen, i september. Utenfor hjemmet og banen er det få muligheter på grunn av de strenge reglene.

– Jeg har jo reist til utlandet siden jeg var 11 år. En del alene også, så jeg har jo vært vant til den reisedelen. Men det å flytte alene og at alt er på eget ansvar, er litt annerledes, sier han.

– Sånn er det bare. Sånn er det når man vil gå «all in».

– Er det ensomt?

– Ja, det kan det være innimellom.

– Jeg har jo vært en del alene her, men jeg har jo teamet. Selv om jeg bare jobber med voksne, så er det fortsatt folk rundt meg.

Hauger kom på pallen i den siste runden i Budapest. Foto: Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

– Målet mitt er Formel 1

Hauger er likevel vant til å omgås med voksne, for han har vært i motorsportens verden siden før han gikk på skolen. Senest i fjor ble han tidenes yngste vinner av det italienske mesterskapet i Formel 4.

På tross av sin unge alder har han vært i motorsporten i en årrekke allerede.

Som åtteåring fikk han sin første pokal, som 12-åring signerte han sin første proffkontrakt og nå er han en del av Red Bull-teamets satsing inn mot den gjeveste turneringen. Hans store mål:

– Målet mitt er Formel 1 og det har jeg vært ganske klar på tidligere også.

Ingen har klart det før ham, men han omtales av mange som den som kan bli den første nordmannen i Formel 1. Men nåløyet er trangt og det er mye som må ofres.

Overgangen til Formel 3 har vært stor. Her fra det italienske mesterskapet i Formel 4 i fjor. Foto: Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

– Et veldig stort steg

Nå har han tatt steget fra Formel 4 til Formel 3, og kjører mot langt mer erfarne og eldre førere.

– Det er et veldig stort steg fra det jeg har vært med på tidligere, sier Hauger.

Så langt har han vært i Østerrike og Ungarn, der han endte på pallen. Neste stopp er ærverdige Silverstone i England.

– Jeg kjenner litt til banen, men ikke med den bilen jeg skal kjøre nå. Så det blir spennende å se. Det er viktig å få selvtilliten der tidlig, sier motorsporttalentet.

Gjennomsnittsfarten på banen er 200 km/t, og det krever et skjerpet hode og gode forberedelser. Men Hauger forteller at han kun får én trening på 45 minutter før start.

– Så er det rett på kvalifisering, og så er det to løp. Det er ikke mye tid vi får på banen før vi må ordentlig prestere og sette den ultimate runden.