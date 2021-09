Klepp klar for kvartfinale mot LSK

Toppserielaget Klepp slo 1. divisjonslaget Amazon Grimstad 2-0, og er dermed det siste laget som er klar for kvartfinale i cupen. Der møter de LSK Kvinner på bortebane.



Klepp tok ledelsen etter 46 minutter. Marie Andresen fyrte av et skudd, som gikk via Amazons Mette Lorentzen og i mål. Kvarteret før full tid stanget Kristina Maksuti inn Klepps andre.



De andre kvartfinalene er Kolbotn - Vålerenga, Sandviken - Fløya og Rosenborg - Avaldsnes.